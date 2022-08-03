"لن أضم أي لاعب إفريقي إلا بشرط".. تصريحات صادمة من رئيس نابولي وكوليبالي يرد!

هل هي عنصرية من رئيس نادي الجنوب الإيطالي؟

أصدر رئيس نادي نابولي دي لاورينتيس تصريحات مثيرة للجدل لها علاقة باللاعبين الأفارقة، والآخرين القادمين من أمريكا اللاتينية.

لكن دي لاورينتيس خص بالذكر أكثر لاعبي القارة الإفريقية، الذين قال إنه "لن يوقع مع أي منهم في المستقبل إلا بشروط!".

رئيس نادي الجنوب الإيطالي يرى أنه رغم حبه للاعبين الأفارقة "إلا أنه لن يوقع لأي منهم فيما بعد دون أن يتعهد بعدم السفر إلى أي مسابقة قارية في منتصف الموسم" في إشارة إلى مسابقة كأس الأمم الإفريقية التي تجرى عادة في شهر يناير.

وأضاف دي لاورينتيس في تصريحاته لـ"وول ستريت إيطاليا": "نكون في ذلك الوضع بمثابة الحمقى الذين يدفعون الرواتب للاعبين ونتركهم ليمثلوا الآخرين!".

وكان فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي آخر الحالات التي حصلت مع دي لاورينتيس بهذا الصدد، وبناء على ما قيل إنه إصابة بفيروس كورونا، لم يتم إرسال أوسيمين إلى نيجيريا في آخر نسخ الأمم الإفريقية وهي نسخة 2021 التي تم تأجيلها إلى 2022.

جاء أول رد على تصريحات دي لاورينتيس من لاعب تشيلسي الحالي، ونابولي سابقًا، كاليدو كوليبالي، الذي رأى أن تلك "ليست الطريقة المثلى للحديث".

وأضاف قائد منتخب السنغال بطل إفريقيا: "لا أعتبر أن هذه التصريحات تمثل النادي ولا حتى المدينة، إنهما يتعاملان باحترام كبير، إذا كنت لا تريد ضم الأفارقة فإن هذا حقك، ولكن دون أن تصدر تصريحات من هذا النوع".