شن البولندي فويتشيك شتشيسني حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي هجومًا حادًا على روسيا، مؤكدًا أنه لن يلعب أمام منتخبها في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

الاتحاد البولندي لكرة القدم أصدر بيانًا، السبت، أكد خلاله عدم نيته خوض المرحلة الفاصلة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ضد روسيا. (طالع لمزيد من التفاصيل)

ذلك القرار جاء بسبب الأزمة الأخيرة والعمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

الحارس البولندي كتب رسالة طويلة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي جاء فيها: "زوجتي أوكرانية، ولدي دم أوكراني، إن رؤية المعاناة والخوف على وجوههم تجعلني أعتقد أنني لا أستطيع الصمت وكأن شيئًا لم يكن".

وأضاف: "بوتين أعلن الهجوم على جميع القيم التي تمثلها أوروبا، في 26 مارس كان علينا اللعب ضد روسيا، وعلى الرغم من أن قلبي ينفطر عندما اكتب ذلك، إلا أن ضميري لا يسمح لي باللعب، وأرفض اللعب ضد لاعبين يمثلون قيم ومبادئ روسيا، أنا أرفض أن أكون على أرض الملعب عندما يعزف النشيد الروسي".

شتشيسني شدد على موقفه بعد فوز يوفنتوس خارج أرضه أمام إمبولي في الدوري الإيطالي.

وتحدث الحارس في تصريحات إلى شبكة "DAZN" قائلًا: "قررت عدم اللعب، وأنا سعيد بزملائي في الفريق الذي فعلوا نفس الأمر".

وأضاف: "سنقبل ما سيحدث ورؤوسنا مرفوعة، مدركين أننا اتخذنا القرار الصحيح، بعد قولي هذا، نأمل ألا تقام المباراة وأن يتم إقصاء روسيا من كأس العالم".

ووجه شتشيسني رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم قال فيها: "اللاعبون ليسوا وحدهم الذين يحتفلون عند الفوز مباراة ما، وإذا حدث شيء كهذا علينا التحدث بوضوح، الآن سنرى إذا ما كان فيفا يملك الشجاعة لمعاقبة روسيا من خلال إقصاء المنتخب من التصفيات كأس العالم، لكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

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