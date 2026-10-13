في 19 أغسطس، كان برشلونة يخطط لتقديم جواو كانسيلو كصفقة جديدة مرة أخرى. سار الدولي البرتغالي داخل كامب نو قبل كأس خوان جامبر بالزي الكامل، مرتديًا قميصًا يحمل الرقم "2". كان متلهفًا للانضمام إلى رودري، بطل كأس العالم الذي وقّع قبل ذلك بقليل، في تقديم رسمي للجماهير.

لكن ذلك لم يحدث في تلك الأمسية، على هامش الفوز 2-1 على الأهلي. فقبل أن يخطو كانسيلو إلى أرض الملعب بلحظات، استدعاه أحدهم للعودة. وأظهر مقطع فيديو المدافع وهو يلوّح بيديه بعصبية في الممرات، رافعًا ذراعيه في الهواء قبل أن يعود إلى غرفة تغيير الملابس. ولاحقًا، جلس في المدرجات بملابسه الخاصة.

كان مسؤولو برشلونة قد حاولوا حتى اللحظة الأخيرة إتمام انتقال كانسيلو في الوقت المحدد. لكنهم لم ينهوا الأوراق الرسمية ولم يتجاوزوا عدة عقبات بيروقراطية. فكان على كانسيلو أن ينتظر حتى اليوم التالي قبل أن يعلن بطل إسبانيا رسميًا عن انضمامه كصفقة جديدة.

وكانت الأوراق الرسمية قد عرقلت انتقال كانسيلو من قبل. ففي منتصف يناير، حدث خطأ ما عندما حاول برشلونة إعادته على سبيل الإعارة لستة أشهر من نادي الهلال السعودي، فريقه في ذلك الوقت. وأكد النادي الكتالوني الانتقال عبر قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يحذف الإعلانات بعد ذلك بوقت قصير. واعترف النادي لصحيفة آس بأنه أعلن عن تعاقده مع كانسيلو قبل الأوان، "دون توضيح كل التفاصيل المهمة الخاصة بالانتقال".

وكما حدث في الصيف، انتهى تأخير يناير سريعًا. فانضم كانسيلو رسميًا إلى تشكيلة المدرب هانزي فليك بعد ذلك بوقت قصير، في فترته الثالثة مع برشلونة. وكان النادي قد جلبه أيضًا إلى كتالونيا على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي في موسم 2023/24. لكن هذه المرة، يُقصد أن يكون الاتفاق دائمًا.

إلى متى يمتد عقد جواو كانسيلو مع برشلونة؟

يُقال إن كانسيلو ووكيله النافذ خورخي مينديز ضغطا على الهلال لإنهاء عقده مع النادي الكبير في دوري روشن السعودي. كما تخلّف كانسيلو عن المعسكر التدريبي، وأبلغ المدير الرياضي لبرشلونة ديكو، وفقًا للتقارير، "إما أن آتي إلى برشلونة أو لا ألعب لمدة عام. لقد كنت دائمًا أشعر بالانتماء إلى هذا النادي". وانضم مجانًا ووقّع عقدًا حتى 2029.

وقد ساعده مبدآه الأهم في الحياة، الإيمان والصلابة، في الوصول إلى وضوح طويل الأمد بشأن مستقبله. فقد وشم كانسيلو الكلمتين على مؤخرة رقبته بالإنجليزية، "Faith" و"Resilience"، إلى جانب صليب.

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ولمعرفته المسبقة ببرشلونة، لم يكن كانسيلو بحاجة لأي وقت تقريبًا للتأقلم. فقد بدأ حامل اللقب موسم الليجا الجديد بانطلاقة صاروخية، مع عبقرية لامين يامال، وقدرة رافينيا التهديفية، وسرعة الصفقتين الجديدتين كريم أديمي وأنتوني جوردون، وثبات رودري بالكرة في المنطقة الوسطى، وكلها عوامل نالت الإشادة. وقد أدى كانسيلو دوره أيضًا في الأداء الاستثنائي للنادي الكتالوني.

شارك صاحب الـ32 عامًا في سبع من أصل ثماني مباريات رسمية، وكان أساسيًا في ثلاث من آخر أربع مباريات. كما سجّل ثلاث مساهمات تهديفية. واستخدمه فليك هذا الموسم كظهير أيمن، وفي الجهة اليسرى من الدفاع، وكجناح أيمن. هذا التنوع ليس جديدًا، لكن لمسته ورؤيته وتحركاته الذكية تتلاءم تمامًا مع طريقة لعب الفريق. وقد أثنى فليك على "التقنية الرائعة" و"الشغف الكبير" الذي يقدمه كانسيلو لبرشلونة.

جواو كانسيلو يسجل سلسلة من الأهداف المذهلة

خلال فترة التوقف الدولي الطويلة للغاية، سجّل كانسيلو مع البرتغال أمام الدنمارك (4-2) والنرويج (2-1). ويمتلك الآن ثلاثة أهداف في المباريات الرسمية هذا الموسم، كل واحد منها رائع. جاء الأول مع برشلونة في الفوز 7-2 على راسينج سانتاندير في منتصف سبتمبر، حين سدد من مسافة بعيدة أسفل العارضة. وفازت تسديدته التي بلغت سرعتها 128.5 كم/س بجائزة أفضل هدف في الشهر في الليجا.

وأمام الدنمارك، وصل كانسيلو إلى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ورفع الكرة فوق الحارس المندفع مادس هيرمانسن. وبعد أيام قليلة، أمام النرويج، ترك كرة مرتدة تصل إلى قدمه اليمنى من مسافة 17 مترًا وأسكنها الزاوية العليا بقوة. وحصل لاعب بنفيكا السابق على تحية وقوف من الجماهير في ملعب دراجاو في بورتو. إنه يفيض بالثقة.

لم يرَ بايرن ميونخ هذه النسخة من كانسيلو إلا في لمحات متفرقة. في نهاية يناير 2023، تعاقد معه على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي في خطوة فاجأت الكثيرين. وما بدا في البداية انتصارًا في سوق الانتقالات تحوّل إلى فترة إعارة مقبولة، لا أكثر ولا أقل. فأداؤه خلال النصف الثاني المضطرب من موسم بايرن تحت قيادة يوليان ناجلسمان وخليفته توماس توخيل لم يصل أبدًا إلى أعلى المستويات، وإن كان هدف واحد وسبع تمريرات حاسمة في 24 مباراة رقمًا محترمًا.

على الأقل انتهت فترته بالفوز بلقب الدوري في الجولة الأخيرة، بعد صراع عن بُعد مع بوروسيا دورتموند. وسرعان ما أوضح بايرن أنه لن يستخدم خيار الشراء البالغ 70 مليون يورو. كانت القيمة مرتفعة، لكن مسؤولي النادي لم يحاولوا التفاوض على تخفيضها. وأشارت التقارير إلى أن ليس الجميع في بايرن كان مقتنعًا بكانسيلو. ووفقًا لصحيفة بيلد، كان لدى البعض أيضًا شكوك بشأن طبيعته المزاجية، التي ظهرت في بعض الأحيان في تصرفات غير متوقعة (وربما يستطيع بيب جوارديولا تأكيد ذلك). وعاد كانسيلو إلى مانشستر لفترة قصيرة، وأحيا حامل الرقم القياسي في ألمانيا رحيله بمنشور روتيني من سطرين على منصة إكس.

لماذا لم يتعاقد بايرن ميونخ مع جواو كانسيلو بشكل نهائي؟

أوضح توخيل في الصيف التالي أن رحيل كانسيلو لم يكن "لأسباب كروية"، "لأنه لاعب رائع". لكن بايرن شعر بأنه يمتلك خيارات كافية في مركز الظهير بعد التعاقد مع رافاييل جيريرو مجانًا. فقد تعافى ألفونسو ديفيز من غياب طويل، بينما كان المنتَج الموهوب من الأكاديمية يوسيب ستانيشيتش متاحًا أيضًا. وقال توخيل: "لذا كانت مسألة مركز ومسألة مالية".

وقال كانسيلو لاحقًا إن ألمانيا كانت "أصعب من المتوقع"، لأنه: "ظننت أن البوندسليجا أسهل مما كانت عليه، وأن بايرن يسيطر أكثر بكثير، خاصة لأنه فاز بعشرة ألقاب على التوالي". وتذكّر بايرن بمحبة: "كان نادياً منحني الكثير في الأشهر الستة التي قضيتها هناك. عملت مع لاعبين عظماء، والنادي مذهل".

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تبقى ميونخ فصلًا قصيرًا في مسيرة كانسيلو الحافلة بالتنقلات. فإلى جانب الأندية المذكورة سابقًا، لعب لفالنسيا ويوفنتوس وإنتر ميلان. وأصبح أول لاعب محترف على الإطلاق يفوز بلقب الدوري في أربعة من أقوى خمسة دوريات في أوروبا.

لكن قلّما لعب كانسيلو بالمستوى الذي يظهر به الآن. منحه فليك فترة راحة في الفوز 3-0 على خيتافي نهاية الأسبوع الماضي بعد أربع مباريات طويلة مع البرتغال، لكن الإحباط لم يعد مشكلة. ينتظر برشلونة برنامج شاق: فبعد رحلة دوري أبطال أوروبا إلى غلطة سراي مساء الثلاثاء، سيواجه كانسيلو وزملاؤه ريال بيتيس وباريس سان جيرمان وريال مدريد وديبورتيفو ألافيس وأستون فيلا وأتلتيكو مدريد على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة تقريبًا.

إحصائيات جواو كانسيلو: