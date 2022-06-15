لم ينسوا صفعة مبابي.. رابطة الدوري الإسباني تقاضي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي رسميًا

تجديد عقد مبابي وصفقة هالاند لم تمرا بسلام على تيباس

بشكل رسمي، أقامت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" دعوى قضائية ضد كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لخرقهما قواعد اللعب المالي النظيف.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا قد قال الأسبوع الماضي إنه بصدد تقديم شكوى، وبالفعل وصل الأمر إلى ساحات المحاكم.

الشكوى تستند على ما قاله تيباس لصحيفة "ماركا" منذ أسبوع، حول أن باريس سان جيرمان من المؤكد أنه خرق قواعد اللعب المالي النظيف من أجل تجديد عقد مبابي، وكذلك صرح حيال موضوع إرلينج هالاند، الذي قال إن الأندية عرضت عليه أكثر مما عرض عليه السيتي، وبالتالي من الضروري أن يكون قد حصل هناك تلاعب ما.

واتخذت رابطة الليجا كل ما يلزم في كل من سويسرا وفرنسا لتصعيد الشكوى القضائية، سواء لدى الاتحاد الأوروبي أو فيما يتعلق بالسلطات الفرنسية التي ستباشر جزءًا من عملية التحقيق بدورها لأن الاتهامات تطال نادي العاصمة الفرنسية.

وضمن تيباس في شكواه تناولًا لبند استغلال النفوذ بالنسبة لناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، حول منصبه في رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وشبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وليست تلك هي المرة الأولى التي تتصدى فيها رابطة الليجا لشكوى قضائية رسمية ضد الثنائي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، حدث ذلك في 2017 و2018 ولكن عبر مذكرات موجزة، بينما تعد الشكوى القضائية الحالية أكثر تفصيلًا.

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