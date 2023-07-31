لم ينته الأمر في الملعب .. الاتحاد يكشف عن تطور خطير في إصابة طارق حامد

تامر أبو سيدو
Tarek Hamed Ittihad SPL 31.07.2023Ittihad Twitter
الإتحاددوري روشن السعوديطارق حامدكأس العرب للأندية الأبطال

لاعب الوسط المصري تعرض لإصابة خطيرة خلال مواجهة الصفاقسي

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كشف نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تطور خطير يخص حالة لاعب وسطه المصري، طارق حامد، بعد تعرضه لإصابة قاسية في وجهه خلال مواجهة الصفاقسي في بطولة كأس الملك سلمان العربية.

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حامد كان قد غادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة إثر تعرضه لاعتداء دون كرة من حسين العلي الذي غادر كذلك بالبطاقة الحمراء، وقد أشهرها له الحكم عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

الاتحاد هزم الفريق التونسي بهدف كريم بنزيما وتأهل رسميًا لدور الـ8 من البطولة العربية المقامة في السعودية حاليًا.

الدكتور عبد الله الحارثي كان قد أكد في تصريحات متلفزة أن إصابة اللاعب ليست خطيرة ولكنها في نفس الوقت ليست بسيطة، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي نجح في إيقاف النزيف والتعامل مع الإصابة في الملعب وأن تحويل اللاعب إلى المشفى كان للتأكد من عدم وجود أي كسور.

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الاتحاد كشف عن تطور خطير يخص إصابة حامد، حيث أعلن رسميًا صباح اليوم خضوعه لعملية جراحية في وجهه لكن دون الكشف عن أي تفاصيل تخص موعد عودته للتدريبات الجماعية مع الفريق.

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