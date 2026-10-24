"لم يكن يومنا".. دياش يعترف بتراجع مانشستر سيتي!

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توقفت بداية مانشستر سيتي المثالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مفاجئ على أرض فيلا بارك، بعدما قاد الإنهاء الحاسم لنيكولاس جاكسون فريق أوناي إيمري إلى فوز مميز بنتيجة 2-1. وعقب الهزيمة، اعترف القائد روبن دياش بأن الفريق الضيف كان بطيئًا للغاية في التكيف مع التغييرات التكتيكية التي قدمها الفريق المضيف خلال فترة ما بعد الظهيرة المخيبة للآمال في منطقة الميدلاندز.

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مساء مخيّب للآمال في الميدلاندز

تجرّع مانشستر سيتي أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم بعدما نجح أستون فيلا بأدائه القوي في تحطيم سجل الضيوف المثالي. جاءت المباراة على ملعب فيلا بارك في ظل الذكرى الرابعة لتعيين إيمري، واحتفل فريقه بهذه المناسبة بتسجيل فوزه الخامس في آخر سبع مواجهات أمام مانشستر سيتي.

جاء هدف التقدم عندما استغل قائد فيلا جون ماكجين هفوة في التركيز من مارك جيهي. فقد سمحت اللمسة الخاطئة من المدافع لماكجين بتمرير الكرة إلى جاكسون الذي أظهر هدوءًا في تجاوز إليوت أندرسون ليسدد كرة قوية مرّت أمام جانلويجي دوناروما. وضغط سيتي بحثًا عن الرد، وتمكّن من إدراك التعادل في وقت مبكر من الشوط الثاني، حين ارتقى إيرلينج هالاند عاليًا ليسجل برأسه من عرضية إليمان ندياي من الجهة اليمنى. غير أن التعادل لم يدم سوى ثماني دقائق قبل أن يسجل جاكسون مجددًا، حيث قابل الكرة الأرضية من البديل إبراهيم مبايي وسددها من أول لمسة لتمر من تحت يد الحارس اليسرى.

وفي معرض حديثه عن البداية البطيئة، اعترف القائد دياش بأن الفريق واجه صعوبة في التأقلم مع المهمة الماثلة أمامه. وقال الدولي البرتغالي في تصريحات لشبكة TNT Sports: «أمر محبط، شعرت بأننا قاتلنا كثيرًا. في أول 10 إلى 15 دقيقة من الشوط الأول أخذنا وقتنا للدخول في أجواء المباراة. لقد غيّروا طريقة لعبهم لذا احتجنا إلى وقت للتأقلم. لكننا قاتلنا، وأتيحت لنا فرص، وفي النهاية سجّلوا هدفين من هجمتين مرتدتين، بفعالية كبيرة. هناك مجال للتحسّن، وعلينا أن نقدّم أداءً أفضل».

معاناة تكتيكية وأهداف من الهجمات المرتدة

ووفقًا لشركة أوبتا، أصبح أستون فيلا أول فريق يفوز في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي منذ ليفربول في ديسمبر 2016. علاوة على ذلك، يُعد فريق إيمري أول فريق يحقق أربعة انتصارات متتالية على أرضه في الدوري أمام مانشستر سيتي منذ أن حقق توتنهام هذا الإنجاز في فبراير 2023.

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وسارع دياش إلى الإقرار بأن توقيت الهدف الثاني شكّل ضربة كبيرة لمعنويات الفريق، لكنه أشاد بالمجموعة على مواصلة بذل الجهد رغم النتيجة. وأوضح دياش: «الأمر على ما هو عليه. مهما حدث علينا أن نتفاعل معه. كان رد فعل الفريق جيدًا جدًا. الهدف الثاني كان صعبًا لأنه جاء قريبًا جدًا من تعديلنا للنتيجة. واصلنا المحاولة وسعينا لصناعة الفرص. لم يكن يومنا، لكننا نمضي قدمًا. شعرت بأننا كنا خطرين في مناسبات عديدة، وحتى لو لم تكن اللمسة الأخيرة موفقة فقد وصلنا إلى مناطق خطيرة لكننا لم نتمكن من اللعب. كلمة تقدير للشباب لأننا ظللنا نقاتل حتى النهاية».

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التأثير على جدول الترتيب ورقم تشيلسي القياسي

منح هذا الفوز دفعة كبيرة لأستون فيلا، إذ يمثّل أول انتصار له على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويرفعه إلى المركز السادس في الترتيب برصيد 11 نقطة. ورغم هذه النكسة، لا يزال مانشستر سيتي في صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، متقدمًا على آرسنال بفارق الأهداف.

كما حافظت هزيمة مانشستر سيتي على رقم قياسي تاريخي في الدوري الإنجليزي ، إذ ضمنت بقاء فريق تشيلسي الأسطوري بقيادة جوزيه مورينيو الفريق الوحيد الذي بدأ موسمًا بتسعة انتصارات متتالية، وهو ما تحقق في موسم 2005-06. ومع تعثّر سيتي على فيلا بارك، يبقى هذا الإنجاز الأسطوري لتشيلسي صامدًا موسمًا آخر.

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التطلع إلى اختبار برايتون

لن يملك مانشستر سيتي وقتًا طويلًا للتوقف عند هذه الهزيمة، إذ تنتظره مواجهة مزدوجة أمام برايتون في الأسبوع المقبل. فسيستضيف فريق إنزو ماريسكا برايتون في الدور الرابع من كأس الرابطة يوم الأربعاء، قبل أن يستقبله مجددًا على ملعب الاتحاد يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ما يتعلق بالمباريات المقبلة، اختتم دياش حديثه قائلًا: «فريق كبير، واحد آخر. أسلوب لعب مختلف لذا سنتأقلم معه ثم نركّز على أنفسنا، هذا هو الأهم؛ روحنا وإرادتنا في الفوز».