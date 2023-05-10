"لم يكن منتبهًا خلال المباراة!".. أنشيلوتي يفتح النار على حكم لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي

المدرب الإيطالي مستاء للغاية من التحكيم

شق مانشستر سيتي طريقه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من جديد بهدف كيفن دي بروينه الهام للغاية الذي أدرك به التعادل في قلب سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد ليرجئ كل شيء لجولة الحسم في الإياب على ملعب الاتحاد.

لكن الهدف نفسه أثار الكثير من الجدل، نظرًا لأن الكرة بدت قبل ثوانٍ وهي خارجة بكامل محيطها من الملعب وكان يجدر احتساب رمية تماس، الكرة ذاتها ذهبت إلى مناطق ريال مدريد ليصوبها دي بروينه في مرمى تيبو كورتوا.

في ذلك الوقت، تلقى أنشيلوتي البطاقة الصفراء بسبب احتجاجاته، ولم يكن أقل غضبًا بعد صافرة النهاية.

أنشيلوتي قال عقب المباراة لـ"موفيستار": "يبدو أن الكرة خرجت، وقبل ذلك كانت هناك ركنية لم يعطها الحكم، لم يكن منتبهًا جدًا، أعطاني بطاقة صفراء، وقلت له: (أعط هذه البطاقات في الملعب، وليس خارجه!)".

واصل الإيطالي شكواه في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، مضيفًا: "الكرة خرجت، ولكن لست أنا من أقرر، التكنولوجيا هي التي قررت، ولقد فاجأتني، إنها تفاصيل صغيرة، لكن الحكم لم يكن منتبهًا، اللاعبون استحقوا المزيد من البطاقات على أرض الملعب، وليس أنا خارج الملعب".