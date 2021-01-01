لم يكن مصابًا .. راموس غاضب من إنريكي بسبب استبعاده مع إسبانيا

اللاعب لا يرى قدراته قابلة للتشكيك

سيرخيو راموس سيكون خارج الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الليلة، لذلك هو في حالة من الإحباط بسبب الغياب عن هذه المباراة الهامة في سباق الفوز بالدوري الإسباني.

اللاعب يدخل في الأسابيع الأخيرة على نهاية عقده مع ريال، ولم يجدد حتى الآن وسط تكهنات مستمرة حول رحيله عن النادي في الصيف.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن سبب آخر لإحباط راموس، متعلق بتجربته الأخيرة مع المنتخب الإسباني ومدربه لويس إنريكي.

اللاعب لم يظهر في آخر مباراتين مع إسبانيا ضد جورجيا وكوسوفو، ليس بسبب الإصابة ولكن لأسباب فنية من وجهة نظر مدرب الفريق.

وهو الأمر الذي يزيد من إحباط راموس الذي ابتعد عن الملاعب كثيرًا خلال هذا الموسم للإصابة، خاصة لعدم اعتقاد إنريكي أنه في أفضل حالاته الفنية لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

ومن جانبه يعمل اللاعب من الناحية البدنية بشكل مكثف لتجهيز نفسه، من أجل الظهور مرة أخرى لإثبات قدرته وإنهاء حالة التشكيك فيه.

ويأتي ذلك بسبب شعوره بالغضب الشديد من هذه الواقعة، حيث لا يقبل اللاعب التشكيك في قدراته رغم بلوغه من العمر 35 سنة.

يذكر أن المدافع المخضرم ارتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في حالة عدم التوقيع على عقد جديد مع ريال.