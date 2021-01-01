لم يكن انتصارًا في الملعب فقط.. مباراة فالنسيا "فأل خير" لتمديد راموس مع ريال مدريد

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استغل مسؤولو ريال مدريد مباراة فالنسيا وعقدوا اجتماعًا في المدرجات مع القائد سيرخيو راموس للنقاش حول إمكانية تمديد عقده في الفترة المقبلة.

وكان ريال مدريد قد انتصر على الخفافيش بهدفين نظيفين بأداء أقل ما يوصف بالرائع، ولم يستطع راموس التواجد في المباراة في الإصابة التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية بالأيام الماضية.

لكن راموس قرر مؤازرة كتيبة زين الدين زيدان من مدرجات ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ويبدو أن الملكي كما فاز في الملعب ربما قد فاز في المكاتب اليوم أيضًا.

عدسات الكاميرات التقطت صورة لراموس وهو في اجتماع مع إدواردو فيرنانديز دي بلاس، نائب رئيس الريال وخوسيه آنخيل سانشيز المدير التنفيذي للنادي وأنطونيو جاليانو مدير الاتصالات.

صحيفة "آس" في تقرير لها إلى جانب رصدها لهذا الاجتماع، نقلت تقارير من "ABC" أن الاتفاق بين راموس والرئيس فلورنتينو بيريز قد اقترب والتجديد بات مفتوحًا على مصرعيه الآن.

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بالطبع لم يتواجد بيريز في اجتماع مباراة فالنسيا بسبب إصابته بفيروس كورونا وعدم سلبية مسحته حتى الآن، لكن راموس تحدث مع الرئيس هاتفيًا الأيام الماضية واطمأن الثنائي على الحالة الصحية لبعضهما البعض.

هذه المحادثات الخاصة بينهما أعادت ما أسمته الصحيفة "اللهجة التصالحية للمفاوضات"، ومع صورة اجتماع اليوم فالأقرب أن الأمور تسير في الطريق الصحيح حاليًا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد وافق على منح راموس عقدًا لمدة عامين كما يريد لكن مع تخفيض 10% من راتبه، في الوقت الذي ينظر فيه صاحب الـ33 عامًا إلى جلب أكبر راتب ممكن باعتبار أن هذا هو العقد الكبير الأخير له.