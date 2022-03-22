"لم يكن أكثر استعدادًا من الآن" .. هازارد محبط وريال مدريد يريد رحيله!

كشف أحد الأشخاص ذوي العلاقة الوثيقة بالنجم البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد عن أن اللاعب كان جاهزًا وفي أفضل حال قبل مباراة برشلونة الأخيرة بالدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المصدر المقرب من هازارد للنسخة الإسبانية من جول، وأكد خلالها أن هازارد لم يكن أكثر استعدادًا من ذلك الوقت قبل مباراة الكلاسيكو التي خسرها ريال مدريد بأربعة أهداف نظيفة.

وقال المصدر: "هازارد أراد أن يلعب مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، هو حزين للغاية لأنه لم يستطع المشاركة ضدهم".

وأضاف المصدر مؤكدًا أن حالة هازارد البدنية لم تكن السبب خلف الغياب: "لم يكن أكثر استقرارًا خلال مسيرته الكروية من حالته قبل مواجهة برشلونة".

ريال مدريد يريد التخلص من النجم البلجيكي في أسرع وقت ممكن بعد أن أثبت أنه لا يستطيع أن يقدم الإضافة للملكي.

المشكلة الأساسية التي تواجه ريال مدريد في التخلص من هازارد هي راتبه الذي يصل إلى 14 مليون يورو في الموسم الواحد.

النادي الملكي يفكر في إرسال هازارد في صفقة إعارة لأحد الأندية مع دفع جزء من راتبه بدلًا من دفع المبلغ كاملًا.

جدير بالذكر أن هازارد شارك في 17 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، وصنع هدفًا وحيدًا ولم يسجل أي هدف.