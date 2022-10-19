لم يفلحا في التأهل ولكن .. مهمة خاصة لصلاح ومحرز في كأس العالم قطر 2022

سيناريوهان دراميان كانا سببا في فشل مصر والجزائر في التأهل لمونديال قطر

رغم أننا لن نرى نجما العرب؛ المصري محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز؛ محترف مانشستر سيتي الإنجليزي، في كأس العالم قطر 2022، داخل المستطيل الأخضر إلا أننا سنتابع الثنائي على مدار أيام المونديال.

الحدث العالمي من المقرر أن ينطلق في 20 من نوفمبر المقبل، على أن يستمر حتى 18 من ديسمبر المقبل، لأول مرة في المنطقة العربية.

وتعد هذه النسخة الأخيرة التي تقام بمشاركة 32 منتخبًا، إذ سيتم زيادة عدد المنتخبات لـ48 بداية من نسخة 2026.

ويشارك في مونديال قطر، ثلاثة منتخبات عربية، بجانب البلد المستضيف، هم: المغرب، تونس والسعودية.

ما هي المهمة الخاصة لصلاح ومحرز في مونديال قطر؟

كان من المهم بالنسبة للجماهير العربية رؤية الثنائي في هذا المونديال تحديدًا، كونه مقام داخل الوطن العربي، لكن لم تفلح محاولاتهما.

لكن وفقًا لموقع "استاد الدوحة" القطري فإن صلاح ومحرز سينضمان لفريق التحليل في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، خلال المونديال، لتحليل مباريات الحدث العالمي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجرب بها الثنائي مهمة تحليل المباريات، استغلالًا لتوقف كافة الدوريات في العالم.

إقصاء درامي لمصر والجزائر من المونديال

فشل الفراعنة ومحاربو الصحراء في حجز مقعدهما في كأس العالم قطر 2022، خلال المباراة النهائية من التصفيات الإفريقية.

الفراعنة واجهوا السنغال في المباراة، وتمكنوا من تحقيق الفوز ذهابًا 1-0، فيما هُزموا في الإياب بهدف نظيف، لتمنح ركلات الترجيح بطاقة التأهل للخصم.

أما محاربو الصحراء فكان إقصائهم أكثر مرارة، فقد حققوا الفوز في الذهاب أمام الكاميرون 1-0، وفي الإياب تقدم المنافس بهدف في الوقت الأصلي، ليلجأ المنتخبان للأشواط الإضافية، وتنجح الجزائر في تسجيل هدف في الدقيقة 118، لكن الكاميرون صدمتها بهدف قاتل في الدقيقة 124.