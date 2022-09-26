"لم يعد لديكم أعذار" .. رسالة تحذيرية من العجمة للاعبي الأهلي

الأهلي أعلن تعاقده مع بيتسو موسيماني

وجه الإعلامي السعودي تركي العجمة رسالة تحذيرية للاعبي النادي الأهلي، أكد خلالها أنه لم يعد لديهم أي أعذار لتبرير سوء مستواهم وغياب حماسهم وروحهم القتالية في الملعب مع الفريق.

الأهلي، الذي هبط بنهاية الموسم الماضي من دوري المحترفين، أعلن مؤخرًا تعاقده مع المدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، ليقوده خلال الموسم الجاري في دوري الدرجة الأولى السعودي، وقد حصل هذا القرار على إعجاب وإشادة كبيرين من المتابعين.

ماذا قال العجمة للاعبي الأهلي؟

العجمة وخلال برنامجه "كورة" المذاع عبر قناة روتانا خليجية أوضح أن المشاكل التي كانت موجودة في الأهلي المواسم الماضية ومع انطلاقة الموسم الجديد في دوري يلو انتهت تمامًا الآن، ولذا لم يعد هناك أي عذر لتخاذل اللاعبين.

وأضاف "اللاعب الأهلاوي يجب أن يُدرك تمامًا أن كل المشاكل التي كانت موجودة قبل شهر تقريبًا انتهت، الإدارة التي كانت عذرًا للبعض رحلت، جاء جهاز فني وإداري جديد، الجمهور يقوم بدوره على أكمل وجهه".

Shahid Shahid

تابع "الأهلي جلب مدربًا تحلم العديد من أندية دوري المحترفين بالحصول على نصفه، وهذا المدرب حين جاء أراد صناعة التاريخ ولم يصل فقط للمال، نعم المال لعب دورًا في المفاوضات لكنه في نفس الوقت قادم للنادي الأهلي صاحب الجماهيرية الكبيرة، وهو يعي تمامًا أن نجاحه في مهمته وصعوده بالأهلي لدوري المحترفين سيُدخله التاريخ ويضعه في إطار من ذهب".

وأتم "اللاعب الأهلاوي عليه أن يعي تمامًا أنه لم يعد لديه أي عذر، عليه أن يبذل قصارى جهده في الملعب".

من هو موسيماني مدرب الأهلي الجديد؟

المدرب صاحب الـ58 عامًا بدأ مسيرته الكروية كلاعب وسط عام 1982 وقد لعب لعدة أندية في جنوب إفريقيا بجانب احترافه عام 1996 في نادي السد القطري.

اتجه موسيماني بعد الاعتزال إلى التدريب، وبدأ المسيرة عام 2001 مع نادي سوبر سبورت يونايتد المحلي قبل أن يتولى تدريب منتخب البافانا بافانا عام 2010 ويستمر معه لعامين.

التجربة التي نقلت موسيماني خطوة كبيرة للأمام كانت مع صن داونز حين قاده للفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك عام 2016، وبعد 8 سنوات ونجاحات كبيرة مع النادي خاض تجربته الأهم في مسيرته وكانت مع الأهلي المصري.

وصل موسيماني القاهرة ليخلف رينيه فايلر الذي كان قد حسم الدوري عمليًا لصالح الأهلي وتركه في نصف نهائي دوري الأبطال، خاض "الموس" مباراتي نصف النهائي ضد الوداد والنهائي أمام الزمالك واستطاع الفوز بها جميعًا والتتويج باللقب الثمين.

موسيماني لم يتوقف هنا وحقق اللقب الثاني على التوالي في الموسم التالي، ووصل النهائي في الثالث لكنه خسره في المغرب أمام الوداد ليرحل عن الفريق الأحمر بعدها لعدم تحمله الضغوطات الإعلامية والجماهيرية والانتقادات الكبيرة لعمله ونتائجه خاصة على الصعيد المحلي.