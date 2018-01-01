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دوري أبطال أفريقيا

لم يصل للقاهرة - الأهلي يبحث عن منافسه بدوري أبطال إفريقيا

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الفريق الإثيوبي لم يصل القاهرة، قبل أقل من 24 ساعة من مواجهة الأهلي!

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يبحث مسؤولو النادي الأهلي، عن بعثة فريق جيما الإثيوبي، بعد تأخر وصوله إلى القاهرة اليوم الخميس، تمهيدًا لمواجهته غداً الجمعة.

الأهلي سيواجه جيما الإثيوبي مساء غدٍ الجمعة، بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية.

الموقع الرسمي للأهلي أكد على أن الساعات الماضية شهدت محاولات التواصل ع الاتحادين الإفريقي والإثيوبي، بعد عدم وصول بعثة جيما إلى فندق الإقامة في برج العرب، وعدم تواصلها مع الجهاز الإداري للأهلي حتى الآن.

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سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي، أكد على أنه أجرى اتصالًا مع السفارة المصرية في إثيوبيا، من أجل معرفة موعد وصول بعثة جيما إلى القاهرة.

المدير الإداري للأهلي أكد على أنه تواصل مع جورج عازر، القائم بأعمال السفارة المصرية في إثيوبيا، أكد على أن فريق جيما حصل على تأشيرات الدخول لمصر أمس الأربعاء.

الأهلي وضع كافة الترتيبات تحسبًا لوصول الفريق الإثيوبي إلى القاهرة، حيث تم إرسال سيارة إلى المطار، ويتم التواصل مع شركة مصر للطيران والخطوط الإثيوبية.

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