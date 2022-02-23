لم يشعر بالاصطدام .. سالا تعرض لتسمم حاد قبل سقوط طائرته!

لا تزال قضية وفاة الأرجنتيني إيميليانو سالا في يناير 2019 تمثل لغزًا كبيرًا، رغم أنه لقي حتفه في حادث طائرة.

المهاجم الأرجنتيني كان متوجهًا من فرنسا إلى ويلز، للانضمام إلى صفوف نادي كارديف سيتي، الذي وقع معه من صفوف نادي نانت الفرنسي، قبل أن تسقط الطائرة الخاصة التي كانت تحمله في القنال الإنجليزي.

ما هو جديد قضية سالا؟

وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن إيميليانو سالا تعرض للتسمم بأول أكسيد الكربون قبل وفاته في تحطم الطائرة.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية، بحسب نتائج التحقيق الذي استؤنف مؤخرًا، أن نتائج تحاليل الدم المأخوذة من جثة سالا أظهرت أنه تجاوز المستويات القاتلة للتسمم بأول أكسيد الكربون قبل وفاته، حيث وصلت نسبة تشبعه إلى 58%.

وكان باسيل بوردو أخصائي علم الأمراض قد أكد الأسبوع الماضي أن وفاة سالا جاءت بسبب جروح خطيرة في الرأس والصدر تتفق مع إصابات تحطم الطائرة.

كما كشف أن سالا كان فاقدًا للوعي بسبب "التسمم الحاد" بأول أكسيد الكربون في وقت اصطدام الطائرة بالبحر، ولم يشعر به.

ماذا حدث؟

في 21 يناير 2019، اختفت الطائرة التي كانت تقل الأرجنتيني إيميليانو سالا في القنال الإنجليزي، ليتم الكشف بعد عدة أيام عن وفاته.

وفقدت الرادارات مساء الطائرة التي كانت تحمل سالا، على بُعد حوالي 20 كيلومترًا شمال جزيرة جيرنسي الإنجليزية.

وتم العثور على بقايا محتملة للطائرة في الثلاثين من يناير 2019، وفي الثالث من فبراير تم العثور على أجزاء أخرى من الطائرة.

وتم العثور على جثة في الطائرة بعد يوم واحد، ليتم استخراجها والتأكد من أنها تعود إلى سالا في السابع في فبراير، ثم تم دفنه في السادس عشر من فبراير.

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