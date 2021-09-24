لم يسجل لكنه ضمن الأفضل .. أرقام كورونادو ضد التعاون!

إيجور كورونادو يواصل التألق بقميص الاتحاد في الدوري السعودي.

قدم النجم البرازيلي إيجور كورونادو لاعب الاتحاد مستويات طيبة خلال مشاركته مع فريقه اليوم في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

شارك كورونادو أساسيًا في المباراة بطبيعة الحال، وبالرغم من عدم تسجيله للأهداف اليوم إلا أنه كان ضمن أفضل نجوم المواجهة.

وتعد تلك هي المباراة الأولى للبرازيلي بقميص الاتحاد دون أن يسجل، بعد أن انضم في السابع من يوليو الماضي.

وغاب اللاعب عن أول مواجهتين في الدوري ضد الفيحاء والرائد، وشارك ضد الفيصلي فسجل وصنع، وضد أبها فسجل هدفًا وصنع ثلاثة، ثم سجل ضد النصر.

وفي مباراة اليوم بالرغم من عدم تسجيله، كانت أرقام كورونادو أكثر من رائعة فيما يخص صناعة اللعب أكثر من الهجوم.

وشارك اللاعب لمدة 79 دقيقة، ولم يسجل ولم يصنع، كذلك لم يسدد ولا كرة على مرمى الخصم، وكانت له تسديدة واحدة خارج المرمى.

سدد اللاعب كرة أخرى لكن الدفاع أبعدها عن المرمى، وحاول أن يراوغ مرتين، لم ينجح في أي واحدة منهما.

لمس كورونادو الكرة 45 مرة في المباراة، وأخرج 18 تمريرة صحيحة من أصل 24 محاولة، بنسبة دقة 75%.

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قدم اللاعب ثلاث تمريرات مفتاحية لزملائه وثلاث كرات عرضية صحيحة من أصل ستة وكرتين بالطول من أصل محاولتين وخلق فرصة محققة للتسجيل.

وعلى مستوى الثنائيات، فاز بأربعة من أصل تسعة على الأرض، ولم يلتحم بأي كرة هوائية، وخسر الكرة 16 مرة وتعرض لأربعة أخطاء.

وعلى المستوى الدفاعي لم تكن مساهمته كبيرة، حيث تسبب في خطأ، كما تمت مراوغته مرة وحيدة ولم يقطع أو يشتت أو يمنع أي كرة.

جدير بالذكر أن كورونادو يحتل حاليًا المركز السادس في جدول هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي برصيد ثلاثة أهداف.