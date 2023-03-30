"لم يستحق الرحيل بهذه الطريقة".. كومان يصف صدمته بعد رحيل ليونيل ميسي

كومان يكشف رد فعله عقب رحيل ميسي من برشلونة

أعرب رونالد كومان، مدرب برشلونة السابق عن خيبة أمله من الطريقة التي رحل بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف النادي الإسباني إلى باريس سان جيرمان في عام 2021.

وغادر ميسي برشلونة مجانًا وانتقل لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بصيف 2021 بعد توتر كبير في العلاقة بينه وبين إدارة النادي.

وقال كومان أن ميسي كان سيوقع على تمديد عقده مع برشلونة ولكنه تفاجأ عندما أعلن الأرجنتيني فجأة رحيله.

وتحدث المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا لموقع "ريليفو" الإسباني عن ميسي قائلًا:"لقد كانت مفاجأة قالوا لي خلال فترة ما قبل الموسم غدًا لدينا لقاء مع ميسي ووالده نوقع ويبقى، وفي اليوم التالي اتصل بي لابورتا ليخبرني أنا أرى الأمر معقدًا وفي الليل غادر ميسي برشلونة".

وتابع: "لقد فعل الكثير من أجل النادي لدرجة أنه لم يكن يستحق الرحيل هكذا".

وأصبح مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان غامضًا حيث توجد خلافات بين الطرفين حول تمديد التعاقد ويبقى أن نرى ما إذا كان برشلونة يمكنه الاستفادة من الوضع الحالي لإعادته إلى كامب نو أم لا.

وواصل كومان تصريحاته قائلًا: "ليونيل ميسي كان رائعًا ويحظى باحترام كبير لي وأنا من أجله حاولت مساعدته وفي العام الأول كان استثنائيًا سجل 35 هدفًا في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا".

ولعب ميسي 47 مباراة تحت قيادة كومان في برشلونة وسجل 38 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة.