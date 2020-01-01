لم يحن وقت الاعتزال - بوفون سيجدد عقده مع يوفنتوس

باقٍ لمدة غير معلومة..

استقرت إدارة يوفنتوس على منح أسطورتها جيانلويجي بوفون عقدًا جديدًا يبقى من خلاله في ملعب أليانز ستاديوم لعام آخر على الأقل.

بوفون غادر اليوفي منذ عامين في تجربة خاطفة مع باريس سان جيرمان، قبل أن يعود إلى البيانكونيري مجددًا الصيف الماضي ويقبل بدور الحارس الثاني.

صاحب الـ42 عامًا لا يزال متعطشًا للعب كرة القدم رغم تجربته الطويلة في عالم الساحرة المستديرة، ولا تزال إدارة اليوفي مقتنعة بما يُمكن أن يُسديه الحارس العملاق من خدمات للنادي على الصعيدين الفني والإداري.

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وبحسب تقارير من كالتشيو ميركاتو، فإن بمجرد استقرار الأوضاع الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، سيتم الإعلان عن تجديد التعاقد مع بوفون لعام إضافي بعد الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل وتبقي التوقيع الرسمي على العقود فقط.

إدارة اليوفي تُدرك الدور الهام الذي يلعبه حارسها وقائدها الأسطوري داخل الفريق، حيث تظهر سماته القيادية وقدرته على التواصل مع اللاعبين في دوره الكبير في قرار تخفيض الرواتب الذي اتُخِذ في الأسابيع الماضية.

الأكيد أن بوفون بمجرد اعتزاله لعب الكرة سيتحول إلى العمل كمدير في النادي، ولكن حتى ذلك الحين، فإن الإدارة تود الحفاظ عليه كحارس بديل وقائد قوي داخل غرف خلع الملابس.

يذكر أن الحارس الأسطوري قد شارك هذا الموسم في 11 مباراة أثناء إصابة الحارس الأساسي تشيزني، وقد نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في ثلاث منها.