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لم يحققه فيرجسون - إنجاز شخصي جديد لسولشار مع مانشستر يونايتد

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انتفاضة الشياطين الحمر مستمرة تحت قيادة النرويجي أولي سولشار

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نجح أولي سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، في تحقيق رقم شخصي جديد، بعد الفوز على نيوكاسل بالجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

سولشار واصل انطلاقته الناجحة مع الشياطين الحمر، بعد إسقاط نيوكاسل على ارضه ووسط جماهيره بثنائية نظيفة سجلها ماركوس راشفورد وروميلو لوكاكو.

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ويعتبر بذلك سولشار هو ثاني مدرب في تاريخ يونايتد، يفوز بأول أربع مباريات له ببطولة الدوري.

وتكتمل الرباعية بعد قيام النرويجي بقيادة فريقه السابق للفوز على كل من بورنموث، كارديف سيتي، هيديرسفيلد تاون قبل الماكبايز.

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ويصبح سولشار هو ثاني مدرب في تاريخ مانشستر يقوم بذلك، بعد مات بسبي أسطورة النادي الإنجليزي الذي حقق هذا الإنجاز عام 1946.

يُذكر أن الفوز رفع رصيد يونايتد إلى 38 نقطة في المركز السادس، بفارق 26 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر.

 

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