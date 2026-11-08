لم يحدث لمانشستر يونايتد على الإطلاق.. كابوس في أولد ترافورد!

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سجّل مانشستر يونايتد أسوأ بداية مباراة في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا يوم الأحد.

في الدقيقة الأولى، منح أليسون التقدم لأستون فيلا أمام مانشستر يونايتد الذي يمر بأزمة. وبعد ذلك بوقت قصير، انقضّ المهاجم السابق لبايرن ميونخ نيكولاس جاكسون على كرة مرتدة ليسجّل من مسافة قريبة ويرفع النتيجة إلى 2-0 لصالح الضيوف.

تأخّر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 بعد 3 دقائق و40 ثانية بالضبط، وهي أبكر مرة يتلقى فيها هدفين على الإطلاق في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

هل ينزلق مانشستر يونايتد إلى مركز يؤدي إلى الهبوط؟

على ملعب أولد ترافورد، من شأن هزيمة أخرى أن تُنزل فريق المدرب مايكل كاريك، الذي يقع تحت الضغط، إلى المركز التاسع عشر وإلى مركز يؤدي إلى الهبوط.

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يوم الثلاثاء الماضي، قلب مانشستر يونايتد تأخّره بنتيجة 2-0 ليفوز على روما 3-2 في دوري أبطال أوروبا. ثم نجح برونو فيرنانديش في تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة السادسة عشرة ليقلّص الفارق إلى 2-1.

من المرجّح أن تجعل هزيمة أخرى إقالة كاريك أمرًا حتميًا. فقد كان صاحب الـ45 عامًا على وشك فقدان منصبه منذ أسابيع، وفي مرحلة ما ورد اسم المدرب السابق لألمانيا يوليان ناجلسمان كخليفة محتمل. غير أنه يُقال الآن إن لدى مانشستر يونايتد مرشحين آخرين في الحسبان.