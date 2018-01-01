لمّ يجب على ليفربول توخي الحذر بشدة أمام مُعذب كبار البريميرليج؟

يَحل ليفربول ضيفًا على ملعب "مولينو" لمواجهة صاحب الأرض ولفرهامبتون في افتتاح مواجهات الجولة الثامنة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره أحمر الميرسيسايد برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

مواجهة مُعقدة

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من الوهلة الأولى تبدو زيارة الريدز للملعب الغائب عن البريميرليج منذ سنوات، سهلة أو ربما نزهة خفيفة، لكن على أرض الواقع، ستكون مواجهة مُعّقدة للغاية على يورجن كلوب ورجاله، والسبب؟ ما يُقدمه المدرب البرتغالي نونو ، في تجربته الإنجليزية الأولى مع الذئاب، من نتائج وعروض أكثر من رائعة، جعلته يحتل المركز السابع مع نهاية النصف الأول من الموسم.

مُعذب الكبار

بالرغم من أن فريق الذئاب عائد لتوه للدوري الممتاز، بعد 6 مواسم قضاها في غياهب "تشامبيون شيب"، إلا أنه استطاع أن يرسم لنفسه شخصية، خصوصًا أمام الأندية الكبيرة، وكانت البداية بصموده أمام الإعصار السماوي في الأسبوع الثالث، إذ كانت جُل الترشيحات والتوقعات تَصب في مصلحة السيتي، لكن فريق مدرب فالنسيا السابق، نجح في عرقلة كتيبة بيب جوارديولا بالتعادل معهم بهدف لمثله، وبعد 3 جولات، أحدث مفاجأة أخرى، بتعادل بطعم الفوز أمام مانشستر يونايتد في قلب ملعبه "أولد ترافورد" في الأسبوع السادس.

ليست النهاية

ما أثبت أن فريق الذئاب ليس لقمة سائغة أمام الكبار بدون استثناء. بعد مباراتين في طي النسيان أمام واتفورد وبرايتون، قدم عرضًا بطوليًا أمام توتنهام، وكان قاب قوسين أو أدنى من القيام بريمونتادا للتاريخ، بتسجيل هدفين في الشوط الثاني، بعدما كان متأخرًا بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 61، الأمر لم يتوقف هنا. في الأسبوع التالي وقفوا بشجاعة أمام آرسنال في ملعبهم "الإمارات"، في وقت لم يكن فريق المدفعجية لا يعرف أي نتيجة سوى الانتصارات، بعد هزيمته في أول مباراتين أمام السيتي وتشيلسي.

هذا يُسمّى خضوع 🙌

"الكرة تخضع لـ أفضل لاعب في العالم" 👑



( 🎥 : IG\realmadrid) pic.twitter.com/kj0opUuE3N — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 21, 2018

جرس إنذار



مطلع ديسمبر الجاري، جاءت لحظة الحقيقة لاختبار مدى قوة مشروع نونو ، بصدام من نوع آخر، أمام تشيلسي ساري، صحيح بداية المباراة لم تكن مثالية بالنسبة للذئاب، خاصة بعد تفنن ألفارو موراتا وهازارد في إضاعة أكثر من فرصتين، واحدة منهم كانت كفيلة بقتل المباراة إكلينيكيًا قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس، لكن بعد ذلك، دخل نونو ورجاله أجواء المباراة بشكل صادم للبلوز، لينفجر الاكتشاف الشاب مورجان جيبس في وجه تشيلسي، بتقديم مباراة هوليودية، خرج منها بجائزة رجل المباراة، وهو لم يكن قد تجاوز ربيعه الـ18، بفضل مساهمته في الانتصار التاريخي على أحد المُرشحين للفوز بالبطولة بنتيجة 2-1.

الخطر الأكبر على ليفربول

بطبيعة الحال، النتائج الجيدة لا تأتي من خلال المدرب بمفرده، وإذا لا يمتلك العناصر القادرة على تنفيذ أفكاره داخل الملعب، فلن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، ويأتي في مقدمة الأكثر تأثيرًا في نتائج ولفرهامبتون هذا الموسم، الهدية التي قدمها نونو للنادي، باستعارة المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيس من بنفيكا، مقابل حوالي 6.5 مليون جنيه إسترليني، حتى الآن تمكن من تسجيل 5 أهداف بالإضافة لأربع تمريرات حاسمة، ومن مباراة لأخرى يُثبت أنه قابل للتوهج والانفجار في ملاعب البريميرليج، بفضل سرعته وموهبته التي جعلته بطل الفترة الماضية بالنسبة لمشجعي ناديه.

اللافت للأنظار، أن الوافد الجديد في مركز الظهير الأيمن دوهرتي يبدو وكأنه شريك خيمينس في الثلث الأخير من الملعب، كأننا نُشاهد ثنائية جيمس فاردي ورياض محرز مع ليستر، دائمًا الجبهة اليمنى للذئاب ما تكون مُزعجة وخطرة على المنافسين، ومعهم صاحب التمريرات الدقيقة روبن نيفيز، هو الآخر سيكون له دور كبير في أم المعارك أمام فينالدوم وجيمس ميلنر، لعمل جدار عازل أمام الثلاثي صلاح، فيرمينو وماني من جهة، وفي نقل الكرة بسرعة ودقة من الخلف إلى الأمام في الهجوم المضاد بالذات.