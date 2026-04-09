Goal.com
مباشر
FC Porto v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Bart DHanis

ترجمه

لم يتمكن فرانشيسكو فاريولي من تحقيق الفوز مع نادي بورتو بسبب هدف ذاتي غريب للغاية

بورتو ضد نوتنجهام فوريست
بورتو
نوتنجهام فوريست
الدوري الأوروبي

تعادل فرانشيسكو فاريولي مع فريق بورتو مساء الخميس أمام نوتنغهام فورست. ولم يتمكن الفريق البرتغالي من تحقيق أكثر من تعادل 1-1 على أرضه. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في إنجلترا يوم الخميس المقبل.

كان من المفترض أن يتقدم نادي بورتو في الدقيقة الأولى. لم يكن نوتنغهام فورست مستيقظًا تمامًا بعد، وترك تيريم موفي حرًا تمامًا على حافة منطقة الجزاء. لحسن حظ الإنجليز، لم يكن تصويبه دقيقًا، مما سمح لستيفان أورتيغا بإنقاذ الموقف.

بعد ذلك بوقت قصير، تمكن فريق فاريولي من التقدم. بعد تمريرة خلفية رائعة من بابلو روزاريو، تمكن غابري فيغا من تمرير الكرة. عند القائم الثاني، سجل ويليام غوميز الهدف الأول.

لم يستطع بورتو الاستمتاع بالتقدم لفترة طويلة. بعد دقيقتين من الهدف الأول، سجل الظهير الأيمن مارتيم فرنانديز هدفًا ذاتيًا نادرًا. أراد المدافع إعادة الكرة من مسافة أربعين مترًا من مرماه إلى الحارس، لكنه سددها بقوة كبيرة جدًا وخدع حارس مرماه عن غير قصد: 1-1.


الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
الدوري البرتغالي الممتاز
إيستوريل crest
إيستوريل
EST
بورتو crest
بورتو
بورتو


ومما زاد الطين بلة، تعرض مارتيم فرنانديز لإصابة بعد خمس دقائق. وحل محله ألبرتو كوستا.

في الشوط الثاني، حصل كلا الفريقين على فرص. بدا أن نوتنغهام سيتقدم لفترة وجيزة عن طريق إيغور جيسوس، لكنه ارتكب مخالفة على الحارس ديوغو كوستا، وبالتالي لم يتم احتفاله.

بعد إلغاء الهدف، سعى بورتو بقوة لتحقيق الفوز. تصدى أورتيغا لتسديدة الهداف جوميز في اللحظة الأخيرة، وسدد فيكتور فروهولدت من داخل منطقة الجزاء كرة مرت بجوار المرمى. في النهاية، لم تكن كل هذه المحاولات كافية.

