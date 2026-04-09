لم يتمكن فرانشيسكو فاريولي من تحقيق الفوز مع نادي بورتو بسبب هدف ذاتي غريب للغاية

تعادل فرانشيسكو فاريولي مع فريق بورتو مساء الخميس أمام نوتنغهام فورست. ولم يتمكن الفريق البرتغالي من تحقيق أكثر من تعادل 1-1 على أرضه. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في إنجلترا يوم الخميس المقبل.

كان من المفترض أن يتقدم نادي بورتو في الدقيقة الأولى. لم يكن نوتنغهام فورست مستيقظًا تمامًا بعد، وترك تيريم موفي حرًا تمامًا على حافة منطقة الجزاء. لحسن حظ الإنجليز، لم يكن تصويبه دقيقًا، مما سمح لستيفان أورتيغا بإنقاذ الموقف.

بعد ذلك بوقت قصير، تمكن فريق فاريولي من التقدم. بعد تمريرة خلفية رائعة من بابلو روزاريو، تمكن غابري فيغا من تمرير الكرة. عند القائم الثاني، سجل ويليام غوميز الهدف الأول.

لم يستطع بورتو الاستمتاع بالتقدم لفترة طويلة. بعد دقيقتين من الهدف الأول، سجل الظهير الأيمن مارتيم فرنانديز هدفًا ذاتيًا نادرًا. أراد المدافع إعادة الكرة من مسافة أربعين مترًا من مرماه إلى الحارس، لكنه سددها بقوة كبيرة جدًا وخدع حارس مرماه عن غير قصد: 1-1.









ومما زاد الطين بلة، تعرض مارتيم فرنانديز لإصابة بعد خمس دقائق. وحل محله ألبرتو كوستا.

في الشوط الثاني، حصل كلا الفريقين على فرص. بدا أن نوتنغهام سيتقدم لفترة وجيزة عن طريق إيغور جيسوس، لكنه ارتكب مخالفة على الحارس ديوغو كوستا، وبالتالي لم يتم احتفاله.

بعد إلغاء الهدف، سعى بورتو بقوة لتحقيق الفوز. تصدى أورتيغا لتسديدة الهداف جوميز في اللحظة الأخيرة، وسدد فيكتور فروهولدت من داخل منطقة الجزاء كرة مرت بجوار المرمى. في النهاية، لم تكن كل هذه المحاولات كافية.