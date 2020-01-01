لم يتعرض للقرصنة .. اختفاء حساب مانشستر سيتي على تويتر

وسط حالة من السخرية لدى بعض المشجعين

في واقعة غريبة من نوعها، اختفى حساب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل نهائي.

النادي الإنجليزي أعلن عبر قنواته الرسمية، أن الحساب لم يتعرض للقرصنة، وكشف عن وجود محاولات مستمرة لحل هذه الأزمة.

وجاء ذلك بعد ظهور رسالة افتراضية على تويتر تقول على صفحة سيتي:"هذا الحساب غير موجود".

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صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن ما حدث ما هو إلا عطل فني في الموقع وليس له أي علاقة بالقرصنة أو أي محاولة للاختراق.

الواقعة تسببت في حالة كبيرة من السخرية لدى المشجعين، حيث قال أحدهم أن سبب الإغلاق هو إنشاء الموقع في 2009، ومانشستر سيتي أصغر من العمر المسموح لإنشاء الحساب.

وقام بعدها النادي الإنجليزي، بإعلان عودة الحساب مرة أخرى لحالته الطبيعية، بعد القيام بحل المشكلة مع إدارة الموقع.

ويتابع حساب السيتي أكثر من 8.5 مليون متابع ، مما يجعله خامس أكثر الأندية شعبية في الدوري الإنجليزي الممتاز والعاشر على مستوى العالم.