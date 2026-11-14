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الانسحاب المفاجئ لفرينكي دي يونج من تشكيلة منتخب هولندا ترك جون فان فليت وداني بليند أمام العديد من التساؤلات. ويشتبه مقدم ومحلل قناة Ziggo Sport في أن نادي برشلونة لعب دوراً في قرار عدم اصطحاب لاعب الوسط إلى ألمانيا، بعدما بدا جاهزاً أمام اليونان مساء الجمعة.

خلال الفوز التاريخي 7-0 على اليونان يوم الجمعة، عاد دي يونج إلى صفوف منتخب هولندا، لكنه بقي في غرفة الملابس بعد استراحة الشوط الأول كإجراء احترازي. وبعد يوم واحد، أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن لاعب الوسط خرج من المباراة ببعض الآلام الطفيفة ولن يسافر إلى برلين لخوض مباراة الاثنين في دوري الأمم أمام ألمانيا.

وعلى الرغم من هذا الإجراء الاحترازي، لم يُظهر دي يونج أي علامة على إصابة محتملة بعد مباراة الجمعة. وقال لمراسل قناة Ziggo Sport سام فان رويين: «أشعر بحالة جيدة، وأتحسّن أكثر فأكثر. تعرّضت لإصابة بالطبع. للأسف استغرق الأمر بعض الوقت، لكن هكذا كانت الأمور. والآن أصبحت لائقاً أكثر فأكثر».

وسأل فان رويين دي يونج عمّا إذا كان قادراً على اللعب 90 دقيقة يوم الاثنين، لكن لاعب الوسط ظل حذراً، قائلاً: «نعم، علينا أن ننتظر لنرى. يمكنني أن أقول نعم الآن، لكن إذا انتهى بي الأمر باللعب 60 دقيقة... لذا علينا فقط أن ننتظر خلال الأيام المقبلة»، من دون أن يعطي أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه سيغيب تماماً عن المباراة الدولية أمام ألمانيا.

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ومع ذلك، رأى فان فليت أن انسحاب دي يونج بعد يوم واحد أمر لافت. ويلاحظ المقدم: «كان هذا الليلة الماضية بعد المباراة. لم يكن شخصاً نظرت إليه وفكّرت: حسناً، سنقرأ يوم السبت أنه عائد إلى بيته».

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ويوافقه بليند: «لا، لذا فإن هذا أمر لافت جداً. أو ربما قلّل هو نفسه من شأن الأمر قليلاً. ربما فكّر: يمكنني أن أشعر بشيء ما، لكنني لن أقول شيئاً؛ سيكون كل شيء على ما يُرام. ولم يتّضح الأمر إلا لاحقاً».

وبشأن التدخّل المحتمل لبرشلونة، يقول بليند: «أو ربما كان لبرشلونة رأي أكثر في الأمر»، ليأتي رد فان فليت فوراً: «هذا ما أعتقده».

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وبالعودة إلى الصيف الماضي، يواصل بليند: «هذا ممكن. فالاتحاد الهولندي لا يزال لديه أمر عالق بعض الشيء بعد الصيف الماضي. لذا من المرجّح أنه كان هناك تواصل من برشلونة. قد يكون هذا هو الحال فعلاً». ويشير بليند إلى أحداث الصيف الماضي، عندما واصل دي يونج اللعب وهو مصاب في الغضروف الهلالي خلال كأس العالم، ثم احتاج إلى أشهر للتعافي.

ثم يسأل فان فليت عن الطريقة التي يجري بها عادة التواصل بين الأندية والجهاز الفني لمنتخب هولندا: «هل يحدث ذلك؟ لأنك عملت ضمن ذلك الجهاز وشغلت ذلك المنصب بنفسك. هل تتصل الأندية أحياناً مسبقاً، أو حتى أثناء سلسلة المباريات؟». ويوضّح بليند: «نعم، لكن الأمر يبدأ دائماً عندما يكون هناك فعلاً خطب ما، كما تعلم. عندما تكون هناك آلام وأوجاع. حينها يكون الأمر ببساطة من طبيب إلى طبيب. ثم ينتقل من الطبيب إلى المسؤولين، ويمكنكم الاتفاق على مدة اللعب».

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وبالنسبة إلى فان فليت، فإن وراء انسحاب دي يونج ما هو أكثر. ويقول: «بعد سماعه هنا، يمكنني أن أقول على الأقل هذا: هو لم يتّخذ هذا القرار بنفسه». ويوافقه بليند: «لا، أنا أيضاً لا أعتقد ذلك. أعتقد أنهم أجروا ببساطة بعض النقاشات، ولا شك أنه لا يزال يشعر بشيء ما. لكنه بالتأكيد ليس شيئاً خطيراً، هذا مؤكد».