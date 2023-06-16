لم يتحمل الشرب .. نجم مانشستر سيتي يتقيأ في حقيبة والدة جاك جريليش

موقف محرج لمدافع الفريق الإنجليزي

كشف إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، عن موقف محرج تعرض له زميله روبن دياش خلال الاحتفالات بتحقيق الثلاثية لموسم 2022/2023.

سيتي نجح في تحقيق الفوز بدوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو الجاري، ليضيف هذا اللقب إلى الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، ليدخل نجوم الفريق في احتفالات ملحمية امتدت لعدة أيام.

العديد من اللاعبين اتجوا إلى شرب الخمور بكميات غير طبيعية وكان أبرزهم جاك جريليش، وكان من بينهم من لم يتحمل الإفراط في الكحوليات وعلى رأسهم دياش.

إيدرسون قال في تصريحات لشبكة "TNT Sports":"بعد موسم مرهق ومذهل للغاية كان علينا الاستمتاع والتعبير عن مشاعر الفرحة بداخلنا بعد عدة أشهر من العمل المكثف".

وأضاف:"العديد من اللاعبين اتجهوا إلى الشرب، 99% من الفريق شربوا، ناثان أكي لا يشرب الكحوليات لذلك لم يشرب معنا، روبن دياش لا يشرب كذلك ولكنه قرر القيام باستثناء خلال هذه الاحتفالات، وانتهى به الأمر أنه تقيأ في حقيبة والدة جاك جريليش بعد كأسين فقط".

يذكر أن جريليش تعرض للعديد من الانتقادات خلال الأيام الماضية، بسبب قيامه بالشرب بصورة أكبر من باقي اللاعبين خلال احتفالات الثلاثية.