"لم تكن تستحق حبنا لك" .. جمهور الأهلي ينقلب على ماليك إيفونا!

انقلب جمهور الأهلي المصري على الجابوني ماليك إيفونا؛ مهاجم الفريق السابق، بسبب موقفه تجاه الوداد المغربي، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

النهائي القاري يجمع الأهلي بالوداد:

من المنتظر أن يستضيف وداد الأمة، أبناء القلعة الحمراء في 30 من مايو الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس، في نهائي دوري الأبطال.

هذه المباراة حاوطتها عديد الأزمات، إذ كان الأهلي رافضًا بشكل نهائي إقامة المباراة في المغرب، مطالبًا بإقامتها على أرض محايدة.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برر موقفه أنه لم يكن هناك مرشحين لاستضاف النهائي سوى المغرب، بعد سحب السنغال لملفها.

منذ عام 2020، يقام نهائي دوري الأبطال للقارة السمراء من مباراة واحدة، على أن يتقدم الراغبين في استضافة المباراة بملفاتهم، ويفوز الأجدر وصاحب الملف الأقوى.

مصر لم تتقدم بطلب استضافة هذا النهائي إلا بعد إعلان إسناده للمغرب، وهو ما رفضه الاتحاد الإفريقي، كونها خطوة أتت بعد غلق باب استقبال ملفات الترشح.

لماذا غضب جمهور الأهلي من إيفونا؟

المهاجم الجابوني خاض موسم وحيد داخل جدران القلعة الحمراء، إذ انضم لها في صيف 2015 قادمًا من الوداد المغربي.

رحل إيفونا بنهاية موسم 2015-16 إلى الدوري الصيني، لكنه أوضح في أكثر من مناسبة أنه لم يكن راغبًا في الرحيل عن الأهلي، لكن مسؤولو النادي دفعوه لذلك، نظرًا للمقابل المادي الكبير للصفقة.

منذ رحيل اللاعب عن المارد الأحمر ارتبط بعلاقة قوية للغاية مع الجماهير، خاصةً وأنه دعم الفريق في أكثر من مناسبة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل مشاعر الود مع الجماهير عبر هذه الحسابات.

لكن تصرف المهاجم الجابوني قبل نهائي دوري الأبطال، تسبب في غضب كبير من الجماهير الأهلاوية.

إيفونا، الذي قضى موسمين مع وداد الأمة، نشر صورته بقميص الفريق المغربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا: "ديما وداد"، دعمًا للنادي في مواجهته المصيرية أمام الأهلي.

هذه التغريدة حملت أسفلها غضب كبير من جمهور الأهلي، فمنهم من عاتب اللاعب بود، ومنهم من أكد أنه خسر حب جمهور كبير، معلنًا إلغائه لمتابعة حساب إيفونا من اليوم.

هناك طرف ثالث برر موقف الجابوني بأنه يرغب في نيل رضا النادي المغربي، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، كونه لاعبًا حرًا، وهناك من رأى أنه يغازل بها الزمالك، ليعلن أن علاقته بالأهلي ليست بالقوة الكبيرة، التي تمنعه من اللعب لغريمه التقليدي، خاصةً بعدما صرح قبل 24 ساعة، عبر قناة "الحياة" المصرية أنه يرفض اللعب للقلعة البيضاء احترامًا للأهلي.

يذكر أن إيفونا حاليًا لا يمثل أي نادٍ منذ رحيله عن الصفاقسي التونسي في صيف 2021.

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