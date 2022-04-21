"لم تكن أبدًا وكيلة أعماله" .. اتهام لواندا باستغلال علاقتها مع إيكاردي!

مرة أخرى، عادت واندا نارا إلى قلب الجدل، بعد التقارير التي كشفتها الصحيفة الأرجنتينية كارينا لافيكولا، على الرغم من أن الأمر هذه المرة لا علاقة له بالعلاقة الشخصية لها مع ماورو إيكاردي.

لافيكولا اتهمت واندا نارا بأنها روجت لكذبة كبيرة، بجعل الجميع يعتقد أنها وكيلة أعمال ماورو إيكاردي.

ونقلت صحيفة "as" الإسبانية تصريحات لافيكولا التي قالت فيها: "كونها ممثلة إيكاردي هذه كذبة، هذه قصة جيدة البناء جمعتها لإعطاء نفسها أهمية، لكن عندما يتعلق الأمر بالتفاوض، فهي لا تجلس وتتفاوض، هذه كذبة".

كما كان يعتقد حتى الآن، فإن إيكاردي ترك الشخص الذي كان وكيله لأكثر من عشر سنوات في أكتوبر 2015، ومنح هذا المنصب إلى واندا التي تزوجها قبل عام.

منذ ذلك الحين، تحول إيكاردي إلى لاعب صاحب مكانة أفضل في سوق الانتقالات، وأصبح ثالث أعلى لاعب أجرًا في إيطاليا.

وقالت واندا عن ذلك سابقًا: "أنا المرأة الوحيدة التي تجعل زوجها يكسب المال".

وقالت أيضًا: "لقد جعلت قيمة ماورو تنتقل من 14 مليون إلى 250 مليون يورو".

أرادت ماريانا بري، شريكة كارينا لافيكولا، توضيح كلماتها وأكدت أنه على الرغم من أن واندا ليست وكيلة أعمال إيكاردي، إلا أنها تتحكم في جميع أصول العائلة.

وشرحت: "قالت واندا إن ماورو منحها جميع أصول العائلة، لذلك، بغض النظر عما إذا كنت مديرة أعماله أم لا، فإن لديها كل شيء وهو لا يملك شيئًا".

اقرأ أيضًا ..

دائمًا يحطم الأرقام .. بنزيما أهدر ركلتي جزاء ودخل سجلات التاريخ!

دي ماريا يكرهه واجلبوه مع مبابي .. ردود الفعل على أداء حكيمي أمام أنجيه

أمل لمصر والجزائر؟ منافس قطر مهدد بالاستبعاد من كأس العالم