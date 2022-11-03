"لم أتقبلها في البداية" .. الثنيان يكشف تفاصيل مسرحية "الفيلسوف" في موسم الرياض

موسم الرياض يشهد مسرحيتين ليوسف الثنيان وماجد عبد الله

كشف يوسف الثنيان؛ أحد أساطير الكرة السعودية، تفاصيل المسرحية التي ستعرض سيرته الذاتية، في موسم الرياض، موضحًا أن تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه، أقنعه بالفكرة بعدما كان رافضًا لها.

موسم الرياض بدأ في أكتوبر الماضي، وسيشهد عديد الأحداث المتعلقة بالرياضة، كمسرحية "الفيلسوف" الخاصة بالثنيان، ومسرحية أخرى خاصة بالأسطورة ماجد عبد الله.

وقال الثنيان، خلال تصريحاته عبر برنامج "صدى الملاعب": "في البداية جاءت الفكرة من تركي آل الشيخ وتحدث معي بخصوصها، لكنني في الحقيقة لم أتقبل الأمر في البداية، كيف يشارك لاعب في مسرحية؟، ثم بعد ذلك تقبلتها ووجدت أنها فكرة جيدة وممتازة".

وأضاف: "أتمنى أن تدخل المسرحية الفرح والسرور على الجماهير، سأشارك أنا بها بصفة شخصية، سنبدأ منذ بداية حياتي، كيف بدأت كلاعب وكيف وصلت لما وصلت له؟، سيكون هناك طفل يشبهني لتمثيل فترة طفولتي، وسيشارك بعض أفراد أسرتي أيضًا، وسنخبر الجماهير كيف كنت ألعب مع رفاقي في الحارة؟، ثم سنصل لمرحلة تمثيل النادي والمنتخب".

واختتم: "أتوجه بالشكر الكثير لتركي آل الشيخ على الفكرة، وأتمنى تعجب الجمهور، ويا رب يحضر الجمهور لمعرفة سيرتي الذاتية منذ البداية".