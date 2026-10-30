"لم أبالغ في الاحتفال" .. هاري كين يكشف كواليس الفوز بالكرة الذهبية

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كشف هاري كين مهاجم بايرن ميونخ أن إراحته من اللعب كانت مخططة مسبقًا وليست نتيجة احتفالات مفرطة، وهو ما أبقاه على مقاعد البدلاء خلال الفوز الكاسح بنتيجة 6-1 على ماغدبورغ في كأس ألمانيا مساء الأربعاء. وبعدما رفع الكرة الذهبية في لندن مساء الاثنين، تابع قائد إنجلترا البالغ من العمر 33 عامًا المباراة في منتصف الأسبوع كبديل لم يُشارك.

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راحة مُتفق عليها مُسبقاً تعقب حفل لندن

أكد كين أن الجهاز الفني لبايرن كان قد قرر بالفعل منحه راحة في منتصف الأسبوع قبل حفل يوم الاثنين، حيث تفوّق على مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي وجناح برشلونة لامين يامال ليصبح أول فائز إنجليزي منذ مايكل أوين في عام 2001. ورغم جاهزيته للمشاركة إذا لزم الأمر، إلا أن الهداف المخضرم أُعفي من اللعب بعدما سجّل مايكل أوليز ثنائية. وبالتالي، تمكّن المهاجم من استعادة عافيته بعد أيام مرهقة.

العبء العاطفي استدعى راحة في منتصف الأسبوع

وفي تصريحات نقلها عنه TNT Sports، شرح كين القرار وراء غيابه قائلاً: «لم أحتفل كثيراً! كان بإمكاني اللعب، لكن بصراحة، تحدّث معي دانكسي [مساعد مدرب بايرن آرون دانكس] وقال إنهم يفكّرون في محاولة منحي راحة في هذه المباراة، حتى قبل الكرة الذهبية، لأنني خضت الكثير من المباريات في الأسابيع الستة الماضية تقريباً.

وأكمل: «لقد سار الأمر على ما يرام، فاللاعبون الذين بدأوا المباراة قدّموا أداءً رائعاً حقاً. كانت هناك لحظة في المباراة فكّر فيها بإشراكي، لكننا سجّلنا الهدف الرابع وحسمنا المباراة. وبشكل عام، أعتقد أنه كان من المهم الحصول على قسط من الراحة. لقد كان عبئاً عاطفياً كبيراً، فالمرور بتلك الفرحة الكبيرة يوم الاثنين. هناك مباراة كبيرة يوم السبت الآن أيضاً [أمام بوروسيا دورتموند في البوندسليغا]، لذا سأتدرب غداً وأكون جاهزاً لها».

المدرب البديل يُشيد بتواضع مواطنه

وتعليقاً على حفل يوم الاثنين، أضاف كين: «أسبوع جنوني. يا له من ليلة لا تُصدَّق يوم الاثنين. بالطبع كان هناك الكثير من التوتر ومشاعر مختلفة مقارنة بمباراة كرة قدم أو أي شيء من هذا القبيل. الكثير من الانتظار ومحاولة تخيّل كيف سيكون الأمر لو فزت بالفعل. لكن بصراحة، كان الأمر مميزاً حقاً، فالدعم الذي تلقيته من الأصدقاء والعائلة والجماهير، والرسائل النصية، ومواقع التواصل الاجتماعي، كان أمراً مذهلاً، الكثير من التهاني. قضيت ليلة جميلة بعد الحفل، واحتفلت مع المقرّبين مني، ثم عدت مباشرة إلى العمل محاولاً استيعاب كل ذلك حقاً».

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من جهته، أشاد مساعد مدرب بايرن دانكس، الذي يتولى المهمة بالنيابة بينما يتعافى المدرب فينسنت كومباني من المرض، بمواطنه قائلاً: «العمل عن قرب معه ورؤية الجهد الذي يبذله، ومعرفة الرحلة التي خاضها للوصول إلى هذه اللحظة، يجعلني سعيداً جداً جداً من أجله.

وواصل: «بصفتي إنجليزياً، أنا فخور به حقاً. أنا من كبار المدافعين عن اللاعبين والمدربين الإنجليز، وأريدهم أن يُظهروا ما هم قادرون عليه، لذا فإن حصول هاري على هذه الجائزة لإنجلترا أعتقد أنه تقدير رائع له. أعرف أن تركيز هاري بالكامل سينصبّ الآن على هدفه التالي، وأدائه المقبل، ومبارياته القادمة. سيعود مباشرة إلى تلك العقلية الاحترافية المتواضعة التي أوصلته إلى هذا المستوى».

المهاجم المرتاح يترقّب مواجهة دورتموند

بعدما استعاد نشاطه على مقاعد البدلاء خلال الفوز الكاسح في مباراة الكأس يوم الأربعاء، سيعود كين إلى التشكيلة الأساسية عندما يستأنف بايرن الدفاع عن لقب البوندسليغا نهاية هذا الأسبوع. ويخوض الفريق البافاري كلاسيكو عالي المخاطر أمام غريمه اللدود بوروسيا دورتموند مساء السبت، ساعياً إلى البناء على مستواه التهديفي المميز على الصعيد المحلي. والوصول بنشاط بعد راحته في منتصف الأسبوع يمنح الفائز الجديد بالكرة الذهبية منصةً مثاليةً للتألق.