أوضح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تصريحاته التي أثارت الجدل عقب الفوز على مانشستر يونايتد 4-0.

صلاح سجل هدفين أنهى بهما صيامه التهديفي على ملعب أنفيلد وضد الغريم يونايتد بالذات.

الحياة أسهل

وقال صلاح عقب المباراة: "دفاعنا وخط وسطنا يجعل الأمور أسهل، يستطيعون الحفاظ على الكرة ومنحها إيانا في مواقف الواحد لواحد، يجعلون الحياة أسهل، حينما لا نخرج وشباكنا مهتزة، تكون مهمتنا أسهل في المباراة وخاصة في التهديف".

وأضاف: "نريد تسجيل هدف، فور أن يأتي الأأول نطمح لتسجيل الثاني ثم الثالث وهكذا.. أعتقد أن مستوانا المبهر ذهابًا وعودة يجعل من السهل البناء عليه".

وتحدث صلاح عن صيامه التهديفي في الآونة الأخيرة والذي استمر ست مباريات في كل المسابقات، فقال: "لقد سجلت العديد من الأهداف مع هذا النادي، والأمور كانت ستمضي قدمًا بالتأكيد، أحيانًا تمتلك الحظ السيء ولكن أهم شيء هو الروح الانتصارية للفريق، إذا لم توجد فلن أكون سعيدًا، كل شيء يأتي بعد هذه الروح الانتصارية، لذلك لم أكن قلقًا بشأن العودة للتهديف".

توضيح صلاح

ولكن العديد من العناوين الصحفية اجتزأت السياق في الجزء الذي تحدث فيه صلاح عن أن هجوم ليفربول "يجد الحياة أفضل" وأشار البعض إلى أن "الملك المصري" يتهكم على لاعبي مانشستر يونايتد، ما اضطر النجم المصري للتوضيح بشكل واضح.

صلاح خرج اليوم ناشرًا مقطع فيديو لتصريحاته وهو يقول: "لقد عنيت لعبي وسطنا ودفاعنا جعلوا الأمور أسهل بالنسبة لنا، لم أكن أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أحترمهم".

I meant our midfield, and our defence, make it easy for us. I was not talking about the Manchester United players whom I respect. https://t.co/WjaQfgZNw6 — Mohamed Salah (@MoSalah) April 20, 2022

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