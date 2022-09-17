"لم أقصد المعنى الذي فهمه".. فينيسيوس يجبر من أهانه على الاعتذار

البرازيلي أجبر العالم كله على الدعم والمساندة والاحترام

خلال برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني وقبل أيام، تناول بيدرو برافو رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبان نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بشكل سلبي.

برافو طالب فينيسيوس بالكف عن "ألعاب القرود" الأمر الذي أثار الكثير من الجدل ودفع اللاعب نفسه للرد والنادي لاتخاذ خطوات قانونية رسمية.

توضيح واعتذار

لكن بيدرو برافو يعود اليوم ليؤكد أنه لم يقصد المفهوم العنصري الذي تم الحديث عنه في مسألة فينيسيوس.

فعبر تويتر، كتب بيدرو برافو موضحًا الأمر وقائلًا: "أريد أن أوضح أن التعبير الذي أسأت استخدامه (اللعب كالقرود) لانتقاد طريقة احتفال فينيسيوس الراقص كان مجازيًا، ومعناه (فعل الأشياء الغبية)".

وأضاف: "ولأن نيتي لم تكن أبدًا مهاجمة أي شخص، أود الاعتذار بصدق، أنا آسف".

وكانت أزمة تلك التصريحات قد دفعت فينيسيوس جونيور للرد بنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيصير أقوى، كما دفعت قطاعًا عريضًا من المنتمين لعالم كرة القدم للذود عنه وفي مقدمتهم زميله في المنتخب نيمار، والمدربان دييجو سيميوني وتشافي هيرنانديز، كما عبر مدربه في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن البيان الذي أصدره النجم البرازيلي حيال الأمر.