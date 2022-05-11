"لم أستطع النوم".. نجم برشلونة السابق يعترف بمشاكله النفسية!

كشف لاعب برشلونة السابق أردا توران عن الصعوبات التي تعرض لها مع صحته العقلية، حيث اعترف لاعب منتخب تركيا بأنه كان يعاني من مشاكل في النوم "لسنوات".

أمضى اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، الذي يشارك مع نادي جلطة سراي، الجزء الأكبر من مسيرته في الدوري الإسباني، أولاً مع أتلتيكو مدريد ثم في برشلونة.

لكنه تحدث الآن عن صراعاته مع عقله، وكيف ساعده الوقت الذي أمضاه في إسبانيا على التأقلم أكثر من العودة إلى وطنه.

ماذا قال توران عن صراعاته النفسية؟

قال توران للطلاب في كلمة ألقاها في إحدى الجامعات في إسطنبول: "لقد ارتكبت أخطاء كبيرة حقًا، لكنني أعاني من مشاكل في النوم لسنوات، سيكون اعترافًا، لكنني لم أستطع الاعتناء بنفسي".

وواصل: "السبب نفسي بحت، في بعض الفترات في الماضي، لم أستطع استعادة نفسيتي، حيث كنت سأكون على نظام غذائي، لكني أتخلص منه بعد 10 أيام، فبعد الرغبة في بداية العمل، كنت أستسلم".

وتابع: "كنت أعتني بنفسي بشكل أفضل في إسبانيا لأنني شعرت بالحرية، شعرت بالكمال في مغامرتي الإسبانية، لقد كانت أيامًا جيدة، وأفتقدها".

ماذا عن مسيرة توران الرياضية؟

في البداية، ظهر في صفوف جلطة سراي لأول مرة في 2005، وأمضى لاعب الوسط المهاجم نصف العقد التالي في وطنه قبل الانتقال إلى أتلتيكو في 2011.

هناك، ظهر كعضو رئيسي في ثورة الروخي بلانكوس بقيادة دييجو سيميوني، وحصل على بطولات الدوري الأوروبي وكأس الملك والدوري الإسباني في مواسم متتالية حتى عام 2014.

وبعد ذلك انتقل إلى برشلونة، لكنه لم يبرز في النادي الكتالوني مثل ما حدث في صفوف فريق العاصمة، ليعود إلى بلاده عبر بوابة جلطة سراي من جديد.

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