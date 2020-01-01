"لم أقل إن ميسي يستطيع طردي من برشلونة" .. تاتا مارتينو ينفي أشهر حديث منسوب له

تاتا مارتينو مدرب برشلونة السابق ينفي قصة ميسي وبارتوميو الشهيرة

نفى تاتا مارتينو المدير الفني السابق لنادي برشلونة الحديث الشهير له مع ليونيل ميسي والذي كشفه المدير الرياضي السابق للفريق الكتالوني زوبيزاريتا.

وكان زوبيزاريتا قد قال من قبل إن تاتا مارتينو قال في حديث موجه لنجم الفريق ليونيل ميسي إنه يعلم أنه في حال اتصل بالرئيس بارتوميو وطالبه بطرده فإنه سيتمكن من ذلك.

ولكن من جهته قال المدير الفني السابق لبرشلونة والمنتخب الأرجنتيني إنه لم يتحدث بهذه الكلمات أبدًا ولم يقل إن ميسي لديه صلاحية لإبعاده عن الفريق.

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وأضاف: "لم أفصح عن هذه الكلمات على الإطلاق لا في الوقت الحالي ولا في وقت سابق، وعلى أي حال، إذا كان لدي ما أقوله الآن أو قبل ذلك ، كنت سأقوله علنًا"

وتابع: "منذ أن غادرت برشلونة ومنذ أن تركت المنتخب الأرجنتيني لم أعطِ أي تصريحات في إسبانيا أو الأرجنتين، لذلك من الصعب جدًا تقبل أن يقول زوبيزاريتا ذلك علنًا"

وأردف: "في النهاية يبقى ذلك شيئًا من الماضي، ولا يوجد مبرر لقول أشياء غير صحيحة فيما يخصه أو حول أي شيء مما حدث من قبل خاصة وأن الحقيقة واضحة في هذا السياق"

واختتم تصريحاته قائلًا: "لقد سبق أن أعربت عن نفسي علنًا ولا يوجد شيء يغير رأيي بخصوص أي من الحقبات التي مضت، منذ فترة طويلة كنت في برشلونة وليس هناك ما أضيفه"

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يذكر أن أفراد إدارة الرئيس السابق لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قد اعتادوا تصدير صورة سطوة ميسي المطلقة داخل النادي من أجل تبرئة أنفسهم مما حدث مؤخرًا.