"لم أستمتع باللعب في الدفاع!" .. فابينيو سعيد بالعودة إلى خط وسط ليفربول

لعب مضطرًا

اعترف النجم الدولي البرازيلي فابينيو بأنه "لم يستمتع حقًا" باللعب في مركز قلب الدفاع في ليفربول مع البداية حين اضطر المدير الفني للفريق يورجن كلوب إلى ذلك.

ولعب فابينيو بجوار هندرسون كقلبي دفاع نتيجة الإصابات في الخط الخلفي للريدز، الأمر الذي فعله مكرهًا، مضيفًا أنه سعيد بالعودة لدوره المفضل في خط الوسط.

واضطر يورجن كلوب إلى إرسال فابينيو في مركز قلب الدفاع في وقت سابق من هذا الموسم وسط أزمة إصابات غير مسبوقة أدت إلى استبعاد فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترة طويلة الأمد.

لعب البرازيلي دورًا دفاعيًا بسلاسة ومنع الانهيار في لحظات كثيرة، لكن الريدز عانوا من تراجع كبير في الشكل بدونه في منتصف الملعب حيث كان عنصر قطع كرات وضغط فعّال في تلك المنطقة من الملعب.

ولكنه الآن مرتاح لعودته أخيرًا إلى موقعه الطبيعي، وبخصوص ذلك قال لشبكة سكاي سبورتس قبل لقاء ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال يوم السبت: "لقد تعلمت الكثير من خلال اللعب في قلب الوسط."

وأضاف: "تعلمت أن أستمتع بلعب هذا المركز لأنني في البداية لم أستمتع به حقًا، ولكن بعد ذلك بفضل زملائي في الفريق ومدربي، تحسنت كثيرًا وتعلمت بعض الأشياء عن هذا المركز وتأقلمت نسبيًا".

وتابع: "تعلمت من خلال تلك التجربة القيادة أيضًا لأنه في هذا المركز يمكنك رؤية كل شيء تقريبًا فيما يخص الملعب من منظور لا تشاهده في أي مركز آخر، لذلك كان علينا محاولة تنظيم الفريق أيضًا."

وأردف اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا: "في خط الوسط، تلمس الكرة أكثر، وفي الجزء الهجومي، يكون لديك أهمية أكبر مما يمكنك الحصول عليه في منتصف الملعب، لكن تركيزي أولاً وقبل كل شيء هو دائمًا محاولة حماية الدفاع بدون الكرة، في محاولة لسد الفجوات.

وأكد: ذلك يكون في حالة امتلاك الخصم للكرة، ثم، عندما نحصل على الكرة ونفقدها، نحاول استعادتها في أسرع وقت ممكن، كانت تلك هي مهامي الرئيسية وحاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أقوم بها على أكمل وجه".

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جدير بالذكر أن ليفربول يدخل لقاء ريال مدريد وهو في أمس الحاجة لتجاوز الفريق الملكي من أجل مواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبأ، حيث انتهت حظوظه في المنافسة على لقب البريميرليج إكلينيكيًا.