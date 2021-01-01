"لم أستمتع بالتدرب مع ميسي، ورونالدينيو يملك مهارته ومهارة رونالدو"

أندريا أورلاندي نجم فريق ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة السابق يكشف تفاصيل التدرب بجوار ليونيل ميسي.

كشف أندريا أورلاندي نجم فريق ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة السابق عن تفاصيل التدرب بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البلوجرانا.

جاء هذا في تصريحات خاصة لصالح جول.كوم، أكد خلالها أنه لم يكن يستمتع باللعب بجوار ميسي في التدريبات، نظرًا لصعوبة ذلك.

وقال أورلاندي: "لم أكن أستمتع بالتدرب مع ليونيل ميسي، لم أكن أستطيع أن أحصل على الكرة منه، أو الاقتراب حتى بالقرب منه".

وأضاف: "لقد كان شخصًا خجولًا للغاية وكان رونالدينيو يعتني به كثيرًا، كنت أتذكر أنه يحضر القهوة لرونالدينيو ولا يقول كلمة واحدة، لكنه ينزل للملعب ويتحول لوحش".

وأردف: "لم أشاهد أي شخص بنفس النوع من الندية والتنافسية في الملعب وهو في ذلك العمر، كان من الممكن أن يعض كاحلك لو خسر الكرة، ولم يكن يستطيع أن يتحمل ذلك".

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وأكمل: "لقد توقعت أن يصبح لاعبًا كبيرًا لكنني لم أتوقع أن يصبح ما هو عليه الآن، والأفضل في العالم كما هو حاليًا".

وأسهب: "الأمر المحبط كان عندما عاد من الإصابة في إحدى المرات، ولعبنا مباراة تدريبية بين مجموعة من فريق الشباب وميسي من ضمنهم، وأنا وإيتو في الفريق الآخر، ورأيته يمر من لاعب وآخر والثالث والرابع والخامس ثم يتجاوز حارس المرمى ويسجل، وذلك وهو وقتها كان قد عاد لتوه من الإصابة".

وأنهى كلماته: "رونالدينيو كان يملك نفس مهارة ميسي ورونالدو سويًا، لكنه لم يعتن بنفسه كما فعلا هما، ولذلك لم يحظ بنفس الاستمرارية".

جدير بالذكر أن ميسي يستعد حاليًا لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد والتي تقام مساء السبت ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.