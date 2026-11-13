لمس عرش حسام حسن.. صلاح ضد مالاوي: رفض الخروج بلا بصمة ولم يحتكر الأضواء!

حقق منتخب مصر فوزًا عريضًا على ضيفه مالاوي بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، في الظهور الرسمي الأول للمدير الفني علي ماهر.

وافتتح ناصر ماهر التسجيل في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة ثم عزز محمد هاني التقدم بصاروخية في الدقيقة 39، ليختتم محمد صلاح الخماسية بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقائق الأخيرة.

صانع ألعاب لم يحتكر الأضواء

بدا واضحًا منذ صافرة البداية أن محمد صلاح لم يدخل المواجهة بحثًا عن المجد الفردي أو احتكار اللقطات الحاسمة، بل انخرط في المنظومة الجماعية التي فرضها علي ماهر على الرواق الأيمن.

وساهم القائد في فك التكتلات الدفاعية مبكرًا بمشاركته في بناء الهدف الأول بتمريرة ذكية في المساحة إلى محمد هاني، قبل أن يواصل دوره كمحطة رئيسية للتحولات الهجومية، حيث صنع خمس تمريرات مفتاحية وضعت زملاءه في مواقف تهديفية خطيرة، وبلغت دقة تمريراته 82 في المائة بواقع 42 تمريرة صحيحة من أصل 51، منها 35 تمريرة ناجحة في نصف ملعب المنافس، إضافة إلى أربع كرات طولية دقيقة من أصل خمس محاولات.

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جهد رقمي وتوازن على الرواق الأيمن

ترجمت الأرقام حجم العمل البدني والفني الذي قدمه صلاح طوال الدقائق التي خاضها، إذ لمس الكرة 68 مرة، ونفذ 21 انطلاقة بالكرة لمسافة إجمالية وصلت إلى 227.8 متر، من بينها ثماني انطلاقات تقدمية قطعت مسافة 134.2 متر، وبلغت أطول انطلاقة له 20 مترًا.

ورغم عدم نجاحه في ثلاث محاولات للمراوغة المباشرة وفقدانه الاستحواذ 17 مرة نتيجة اللعب المباشر والمخاطرة المستمرة في الثلث الأخير، فإنه التزم بالواجبات التكتيكية دفاعيًا عبر استخلاص الكرة ثلاث مرات واعتراض تمريرة واحدة، ما منح الجبهة اليمنى توازنًا واضحًا مع تقدم محمد هاني.

رفض الخروج بلا بصمة

عاند الحظ وتألق الحارس المالاوي جورج شيكوكا نجم الفراعنة في أكثر من مناسبة، بعدما سدد صلاح خمس كرات قبل أن يدرك الشباك، تصدى الحارس لاثنتين منها في الدقيقتين 58 و71، واعترض الدفاع تسديدتين في الدقيقتين 15 و78.

ومع ذلك، أصر صلاح على ترك بصمته التهديفية في الدقائق الحاسمة، فارتقى لعرضية البديل إبراهيم عادل ليودعها برأسه في الشباك بالدقيقة 84، ثم أضاف الهدف الخامس من ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة، ليصل إلى 68 هدفًا معتمدًا دوليًا، ويصبح على بُعد هدف وحيد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن.

بيت القصيد

تكمن قيمة ما قدمه محمد صلاح أمام مالاوي في نضجه التكتيكي قبل أرقامه التهديفية، إذ أثبت أنه قادر على قيادة الإيقاع وصناعة الفارق لزملائه دون أن يفرض نفسه محورًا وحيدًا للإنهاء، ومع ذلك لم يتنازل عن غريزته التهديفية حتى الدقائق الأخيرة، في رسالة واضحة بأن مرحلة علي ماهر قد تمنح الفراعنة نسخة أكثر تنوعًا وتحررًا لقائدهم قبل لقاء الإياب.