لمساندة الأهلي في محنته .. رئيس النصر يكشف السبب وراء ضم غريب!

هل يتأثر الأهلي برحيل غريب؟

كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، عن الأسباب الحقيقية التي دفعته للتعاقد مع عبد الرحمن غريب جناح فريق النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي النصر عن التعاقد مع عبد الرحمن غريب من صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إصرار اللاعب على الرحيل.

ما أسباب تعاقد النصر مع غريب؟

آل معمر نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يكشف خلالها عن أسباب تعاقد النصر مع عبد الرحمن غريب.

وجاء نص تغريدة غريب كالآتي: "وقعنا مع غريب لأنه احتياج لفريقنا أولًا، ثم لأنه مغادر لشقيقنا النادي الأهلي لا محالة".

وتابع: "النصر يعطي الأهلي الأولوية في انتقال أي لاعب، ولو كنا نرى هناك أملًا لبقاء غريب في القلعة، ما طلبنا انتقاله مساندة لهذا النادي العريق".

واختتم رئيس النصر تغريدته موجهًا رسالة شكر إلى الأمير خالد بن فهد، حيث قال: "شكرًا للرمز خالد الذي دعم الصفقة، وشكرًا لرقي الأهلاويين".

ما هو تعليق الأهلي على انتقال غريب إلى النصر؟

أصدر النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله على أن رحيل غريب جاء بناءً على طلب وإصرار منه، وذلك منذ هبوط الفريق إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

وشدد الأهلي عبر بيانه الذي نشره على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على أن الراقي لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه وتاريخه. "اقرأ تفاصيل البيان"

رغبة غريب في الرحيل عن النادي الأهلي، جاءت بسبب حرصه على التواجد بقائمة المنتخب السعودي المشاركة بنهائيات كأس العالم قطر 2022.