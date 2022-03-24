لمساعدة ميسي .. مطالب بحضور "قلب مارادونا" إلى قطر!

لا يخفى على أحد مدى ولع الأرجنتينيين بكرة القدم، كما أنه ليس من سرًا أنه عندما نتحدث عن شخص يمثل الولع والإخلاص والحماسة لكرة القدم فلا يوجد مثل دييجو أرماندو مارادونا، الذي أصبح أسطورة عندما فاز مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 1986 في المكسيك.

ومع ذلك، مرت 36 عامًا منذ حقق منتخب الأرجنتين ذلك اللقب، والشخص الذي من المفترض أن يكون وريث أمجاد مارادونا على مستوى "الألبيسيليستي" هو ليونيل ميسي، الذي تأهل بالفعل مع الأرجنتين إلى كأس العالم 2022 في قطر، فيما يُعتقد أنها فرصته الأخيرة للفوز بالمونديال.

مع وضع هذه الفكرة في الاعتبار، فإن مجموعة من مشجعي الأرجنتين توصلوا إلى فكرة مجنونة، وهي أن يرافق "قلب مارادونا" ميسي ورفاقه في قطر، نعم "قلب مارادونا".

أين قلب مارادونا؟

أحد المشجعين الداعمين لهذه الفكرة المجنونة تحدث في تصريحات لمحطة "روك أند بوب" الأرجنتينية قائلًا: "ورد في الأخبار أن قلب مارادونا كان في مكتب المدعي العام، هذه فكرة لدينا، ونريد من الجميع أن يبدأ الاستماع إليها حتى نبدأ في مشاركتها ومعرفة ما إذا كان الأمر ممكنًا".

وتشير التقارير إلى أن "قلب مارادونا" في حوزة الحكومة الأرجنتينية في دورق خاص لحفظه، والاقتراح هو عمل الترتيبات اللازمة ليشارك فريق المدرب ليونيل سكالوني في رحلته إلى مونديال قطر.

هل يكون "قلب مارادونا" تميمة الحظ لميسي؟

وقال نفس الشخص: "أتخيل موكبًا يحمله، سيرافق الناس الحافلة، وسيتجمع الجميع لمشاهدته".

واختتم: "يقال أشياء قبيحة مثل أن بعض الأشخاص أرادوا سرقة القلب، فلماذا لا نفعل ذلك؟ يمكن أن يذهب القلب إلى ما يمكن أن يكون كأس العالم الأخير لميسي، الأمر جيد".

يذكر أن ميسي قاد منتخب الأرجنتين إلى المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2014، بعد الخسارة من ألمانيا في النهائي بهدف دون رد.

فيما حقق ميسي أول لقب له مع الأرجنتين في صيف 2021، حيث حصد لقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل.

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