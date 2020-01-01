لمساعدة زيدان.. فينيسيوس يطلب الحصول على الجنسية الإسبانية

الشاب البرازيلي يستعد لتقديم هدية ثمينة لزيدان وريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن استعداد جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور، للتقدم بطلب رسمي من أجل الحصول على الجنسية الإسبانية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس"، فإن الشاب البرازيلي سيتقدم بطلب لاستخراج جواز سفر إسباني مع بداية فصل الصيف، حيث ستنطبق عليه أولى شروط الحصول على الجنسية مع تزامن مرور عامين على وصوله للعاصمة.

ولفت التقرير إلى أن الإجراءات لا تتم بهذه السهولة، إذ أنه بعد التقدم بالطلب، تقوم السلطات باختباره في المرحلة الثانية إما في نهاية العام الجاري أو بداية 2021.

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ويتعين على الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية تجاوز 5 مهام أو اختبارات، منها إتقان اللغة والنجاح في اختبار معقد من 25 سؤالًا عن المجتمع والثقافة الإسبانية، وذلك بإعطاء إجابات صحيحة على 15 سؤالًا على أقل تقدير، في مدة لا تزيد عن 45 دقيقة.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تسعى لاستخراج جواز سفر الدولي البرازيلي، لمساعدة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لكي يعتمد على الأجانب الصغار غير الأوروبيين في المرحلة القادمة.

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وتلزم اللوائح مدرب اللوس بلانكوس بالاعتماد على ثلاثة أجانب من خارج القارة العجوز مع الفريق الأول، لذا يعول فقط على الثلاثي البرازيلي ميليتاو، فينيسيوس ورودريجو جوس، وذلك بعد حصول فالفيردي وخاميس رودريجيز على الجنسية الإسبانية الصيف الماضي، وسبقهما مارسيلو وكاسيميرو منذ سنوات.

وفي حال تمت عملية استخراج جواز سفر لصاحب الـ19 عامًا، فسوف يفتح الطريق لدخول واحد من الاثنين إما جيسوس رينير أو كوبو إلى الفريق الأول، بنفس الطريقة التي دخل بها رودريجو حسابات زيدان فور حصول فالفيردي على الجنسية في سبتمبر الماضي.