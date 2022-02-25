"لماذا يغضب النصراويون من الخسارة أمام الهلال؟ هذا هو المتوقع والطبيعي"

أبدى الناقد الرياضي فياض الشمري اندهاشه من غضب النصراويين من خسارة النصر أمام الهلال الأخيرة في كأس خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن تفوق الزعيم هو المتوقع والطبيعي نتيجة للفوارق بين الناديين.

الهلال هزم النصر 2-1 بعدما كان متأخرًا بهدف تاليسكا في الشوط الأول، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ويُكرر انتصاره على غريمه في ثاني مباراة خروج المهزوم بينهما هذا الموسم، إذ كان قد فاز عليه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في أكتوبر الماضي.

ماذا قال فياض الشمري حول مباراة النصر والهلال؟

الشمري أكد أن كافة الأرقام المتعلقة بالانتصارات والبطولات الخاصة بالهلال والنصر تميل تمامًا لصالح الأول وتُظهر تفوقه التاريخي على غريمه، مستنكرًا على الجمهور الأصفر عدم الاعتراف بذلك.

إذ كتب عبر تويتر "كل الأرقام "انتصارات وبطولات" لا مقارنة بين الهلال والنصر، والأول المتفوق حتى في اللقاءات عربيًا وآسيويًا، لا مقارنة والسيادة زرقاء كما هي محليًا فلماذا يغضب الكثير من النصراويين إذا فاز الهلال؟".

أتم "كل المعطيات قبل أي لقاء بين الفريقين تمنح التفوق للزعيم، وانتصاره متوقع وطبيعي".

تقول الأرقام "انتصارات وبطولات" لا مقارنة بين الهلال والنصر، والأول المتفوق حتى في اللقاءات عربياً وآسيويا، لا مقارنة والسيادة زرقاء كما هي محليا فلماذا يغضب الكثير من النصراويين إذا فاز الهلال؟.

كل المعطيات قبل أي لقاء بين الفريقين تمنح التفوق للزعيم، وانتصاره متوقع وطبيعي. — فـياض الشمري. (@fayadhalshamari) February 25, 2022

ماذا حدث في مباريات الهلال والنصر هذا الموسم؟

التقى الهلال والنصر هذا الموسم محليًا وقاريًا 3 مرات، حسم الهلال الاثنتين الأهم لصالحه فيما فاز النصر في واحدة.

اللقاء الأول والأهم بين عملاقي الرياض كان في أكتوبر الماضي ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقد فاز الزعيم 2-1 وتأهل للنهائي وانتزع اللقب فيما بعد.

المباراة الثانية كانت ضمن ذهاب الدوري السعودي، وقد استطاع النصر الثأر لخسارته القارية والفوز 2-0، فيما اللقاء الأخير كان الثالث بينهما وفاز به الهلال.

يتبقى لقاء واحد بين الهلال والنصر سيُقام الخميس 3 مارس القادم ضمن إياب الدوري السعودي، وهي مباراة حاسمة لحظوظ الفريقين الضئيلة في منافسة الاتحاد على اللقب.

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