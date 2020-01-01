لماذا يصر الهلال على ضم بلهندة .. وما قيمة العرض المقدم؟

بلهندة أصبح هدفًا لأكثر من نادٍ سعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تفاصيل مفاوضات الهلال السعودي لضم المغربي يونس بلهندة لاعب جالطة سراي التركي.

ويسعى أكثر من نادٍ بالدوري السعودي لضم بلهندة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم الصفوف بالموسم الجديد.

اقرأ أيضًا | الاتحاد السعودي يدرس إسناد مباريات الدوري للحكام الأجانب

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" نقلًا عن تقارير، أن الهلال أرسل عرضًا للنادي التركي من أجل ضم بلهندة في الصيف المقبل.

المزيد من الفرق

وأشارت التقارير أن العرض المقدم من الهلال وصل إلى 5 ملايين من أجل ضم بلهندة وخطفه من الأندية التي تنافسه في المفاوضات.

وأكد الصحيفة أن النادي التركي وافق بالفعل على عرض الهلال، ولكن ينتظر خلال الأيام المقبلة حسم الصفقة مع اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن بلهندة سيكون بديلًا للبرازيلي كارلوس إدواردو الذي اقترب من الرحيل عن النادي في الصيف المقبل.