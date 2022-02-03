لماذا يرتدي كريستيانو رونالدو قمصان بأكمام طويلة مع مانشستر يونايتد والبرتغال؟

اشتهر كريستيانو رونالدو، لاعب منتخب البرتغال، وفريق مانشستر يونايتد الحالي، بقدرته الجبارة على تسجيل الأهداف وحسم البطولات، ودوره القيادي داخل أرضية الملعب ورغبته دائمًا في الحصول على المركز الأول.

ولكن من الملاحظ دائمًا أن صاروخ ماديرا يفضل ارتداء القمصان ذات الأكمام الطويلة، على ارتداء القمصان ذات الأكمام القصيرة، حتى في فصل الصيف عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة.

وموقع جول في التقرير التالي، يلقى نظرة على سبب ارتداء رونالدو للقمصان ذات الأكمام الطويلة مع البرتغال ومانشستر يونايتد.

لماذا يرتدي رونالدو القمصان ذات الأكمام الطويلة؟

لا يوجد سبب رسمي يفسر سبب تفضيل رونالدو لارتداء الأكمام الطويلة على القمصان التقليدية ذاته الأكمام القصيرة، ولكنه قد يفعل ذلك للعديد من الأسباب.

السبب الأكثر وضوحًا هو أن الأكمام الطويلة توفر مزيدًا من الدفء والحماية الجسدية خاصة خلال أشهر الشتاء الباردة في الملاعب الأوروبية وتحديدًا إنجلترا.

لذا فإن ارتداء الأكمام الطويلة يعد أمرًا منطقيًا بالنسبة للاعب الذي يتعين عليه لعب كرة القدم في ظروف شديدة البرودة في بعض الأحيان.

ولكن أيضًا لاحظ الجميع أن رونالدو يفضل ارتداء القمصان ذات الأكمام الطويلة بغض النظر عن حالة الطقس، فقد شاهده الجميع يرتدي قميص بأكمام طويلة مع البرتغال في بطولة يورو 2020 والتي أُقيمت في الصيف.

وبعيدًا عن الأحوال الجوية، فإن رونالدو قد يفضل ارتداء القمصان بالأكمام الطويلة، للظهور بشكل مميز وأنيق، وإنشاء موضة خاصة به خصوصًا أن اللاعب يهتم دائمًا بأناقته ولديه علامته التجارية الخاصة في الملابس، فربما يشعر أن الأكمام الطويلة يكون لها سحرها الخاص عن الأكمام القصيرة.

وليس رونالدو وحده فقط من يفضل ارتداء القمصان ذات الأكمام الطويلة، فهناك أيضًا ديفيد بيكهام الأسطورة الإنجليزية السابق كان يفضل أيضًا ارتداء القمصان بالأكمام الطويلة، وكذلك فيرناندو توريس.

هل يرتدي رونالدو دائمًا قمصان بأكمام طويلة؟

يفضل رونالدو في الكثير من الأوقات ارتداء قمصان بأكمام طويلة، ولكن من حين إلى آخر يرتدي قمصان تقليدية بأكمام قصيرة.

فقد ارتدى اللاعب البرتغالي صاحب الـ 36 عامًا، القمصان ذات الأكمام القصيرة في نهائيات يورو 2020، في مباراة البرتغال ضد ألمانيا ارتدى في الشوط الأول قميص بأكمام طويلة، وفي الشوط الثاني قام بتغييره إلى قميص بأكمام قصيرة.

وبطبيعة الحال فإن سبب قيام رونالدو بتغيير القميص، كان نتيجة درجة الحرارة التي وصلت إلى 30 درجة مئوية، فكان من الطبيعي أن يرتدي شيئًا خفيفًا يساعده على التنفس بشكل أفضل.

وسبق أن ارتدى رونالدو الأكمام الطويلة خلال بطولات يورو 2004 وكأس العالم 2006، ليقوم بتغيير القميص إلى الأكمام القصيرة في البطولتين الدوليتين التاليتين.

وارتدى لاعب الشياطين الحمر الحالي، قميص بأكمام طويلة خلال نهائي يورو 2016 ضد فرنسا في المباراة التي فازت بها البرتغال لتتوج بطلاً للقارة العجوز.

وسواء كانت رغبة رونالدو في ارتداء القمصان الطويلة، محاولة للتكيف مع الظروف الجوية، أو خرافة منه بأنها تجلب الحظ، فإن الأمر أكيد أن رونالدو دائمًا يحاول أو يكون مختلفًا ومميزًا ويصنع أسلوبه الخاص.