لماذا مايرون بوادو موهبة هولندا أفضل مهاجم في يورو تحت 21 عامًا؟

ساهمت ثنائية اللاعب صاحب الـ 20 عامًا في إقصاء منتخب فرنسا، المرشح الأقوى للبطولة من ربع النهائي، والآن يضع عينه على إقصاء ألمانيا

عندما وقعت هولندا ضد فرنسا، في ربع نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، تحدث الجميع عن قوة المواجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورجح البعض كفة فرنسا على حساب الطواحين الهولندية.

ولكن فرنسا لن تشارك في مباراة نصف النهائي يوم الخميس المقبل، بسبب لاعب واحد فقط في مباراة ربع النهائي، وهو المهاجم مايرون بوادو.

ثنائية بوادو يوم الإثنين حققت فوزًا مهما لمنتخب هولندا على فرنسا بهدفين بهدف، وتفوق اللاعب الشاب على ثنائي دفاع الديوك الفرنسية، إبراهيما كوناتي، ودايوت أوباميكانو، الثنائي الذي سيغادر لايبزيج هذا الصيف مقابل 82.5 مليون جنيه إسترليني.

وأكد المهاجم الذي أتم عامه الـ 20 في يناير الماضي، أنه كان يستحق المتابعة والإشادة التي يحصل عليها في المواسم الأخيرة بالفعل، ليرتفع سقف الطموحات، خاصة أن هولندا لم تحقق البطولة منذ عام 2007 وفي وجود هذا الشاب هناك احتمال على أن يصلوا إلى هدفهم.

بوادو حاليًا يتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا لوكاس نميتشا، وظهرت قوته الكبيرة في مباراة فرنسا الأخيرة في التسديد من بعيد بعد استلامه للكرة واستدار سريعًا وسدد الكرة بيسراه في شباك الديوك.

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وقال اللاعب عقب المباراة: "هذه أفضل طريقة للتسجيل، اعتقد الجميع أنني لم أسجل بأفضل طريقة، لكنني لم أستطع أيضًا فعل الكثير هذا أفضل شيء أفضل خاصة إن كان حارس المرمى يتحرك في الاتجاه الآخر".

وأضاف: "لم أعرف حقًا ماذا أفعل، ولكن كان هذا ممتعًا لقد صدمت لأن باقي الفريق جاء واحتفل معي، أنا سعيد للغاية لأننا كنا قادرين على فعل هذا وتخطي تلك المرحلة".

ولكن تواجده في هذا المكان وبهذا الإحساس ليس غريبًا على اللاعب الذي سجل 15 هدفًا في 31 مباراة بالدوري الهولندي لصالح فريق ألكمار، ليصبح من أصغر اللاعبين تسجيلًا لهذا العدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية في موسم 2020-21.

فقط وفي الدوريات الأوروبية هذا الموسم، سجل الثنائي إرلينج هالاند، وفلاهوفيتش سجلا أكثر منه إذ سجل هالاند 27 هدفًا، بينما سجل فلاهوفيتش 21، ولكن كلاهما أكبر من اللاعب الهولندي بعام.

وسبق وأن حاول كل من ميلان وآرسنال التعاقد معه في الماضي، إذ عملت إدارة الفريق الإنجليزي على التعاقد معه في 2016، وبالرغم من هذا إلا أنه من المرجح أن تصل تكلفته إلى 20 مليون يورو خاصة أنه يتبقى في عقده عامين مع ألكمار، وسيعمل وكيله مينو رايولا على تأمين مستقبل أفضل له.

ومن المنتظر أن يكون يورو تحت 21 عامًا آخر بطولاته الكبيرة، قبل أن يأخذ خطوة ستغير مسار حياته المهنية، ويظهر مع المنتخب الأول بعد ان شارك في نوفمبر 2019 كبديل، ولكن بعد ذلك لم يشارك مع المنتخب الأول وظل بعيدًا عن الظهور.

والآن إن قاد فريقه بشكل جيد يوم الخميس في نصف النهائي، ووصل إلى النهائي يوم الأحد المقبل فإن عودته للمنتخب الأول ستكون مسألة وقت فقط بالإضافة إلى حصوله على أموال كثيرة قريبًا.