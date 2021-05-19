لماذا لم تحترم الهلال يا ريجيكامب؟ .. وسلبية الزعيم رغم الخماسية

الهلال ينتصر بالكلاسيكو بخماسية، ما الذي حدث؟

عاد الكلاسيكو السعودي بين الهلال والأهلي لسخونته مجددًا، بعودته الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى، بعد فترة كبيرة من الغياب بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لتنتهي المواجهة بانتصار ضخم للزعيم.

وانتصر الهلال على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الكلاسيكو التي كانت من جانب واحد فقط، وتفوق فيها الزعيم في كافة الأشياء الفنية والبدنية.

ورغم أن الهلال كان مسيطرًا على أغلب أوقات المباراة، إلا وأن كانت هناك محاولات من جانب النادي الأهلي لتسجيل الأهداف، ولكن هناك بعض النقاط يجب التحدث عنها بعد ما ظهر في تلك المواجهة..

هل احترمت الهلال بشكل كاف يا ريجيكامب؟

أخطاء كبيرة وعديدة وقع فيها المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني للأهلي، ويبدو وأنه لم يعرف أنه يواجه فريق بحجم نادي الهلال المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري السعودي.

لاعبو الأهلي ظهروا في المباراة وكأنهم يلعبون أمام فريق متواضع يبحث عن التعادل أمامهم، ولم يظهر الراقي بخطة واضحة أو بتنظيم دفاعي، ولم يقدم الفريق حتى جملة تكتيكية واحدة تدل على أن الفريق يسعى لبناء هجمة منظمة، بالإضافة إلى "الشوارع" التي ظهرت في دفاعات الفريق.

الأهلي لم يقدم شيئًا يذكر في المباراة سوى كرة الهدف الوحيد، الذي سجله عبد الرحمن غريب، والذي جاء كرد فعل على الهدف الرابع الذي سجله الهلال بأقدام صالح الشهري.

مورايس .. قليل من الوقت الكثير من التغييرات

يبدو وأن المدرب البرتغالي جوزيه مورايس، المدير الفني لنادي الهلال، لم يحتاج لوقت طويل من أجل إظهار بصمته على أداء ومستوى لاعبي فريقه، وهذا ما ظهر أمام فريق بحجم الأهلي في الكلاسيكو.

لاعبو الهلال ظهروا بشكل رائع وهم لديهم حضور ذهني كبير، بالإضافة إلى أنهم استطاعوا استعادة جزء كبير جدًا من المعدلات البدنية لهم خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الجوانب التكتيكية والفنية.

واستطاع الهلال السيطرة بشكل كامل على المباراة، وتحكم فيها بشكل كبير للغاية، وذلك هجوميًا ودفاعيًا، ليتمكن من تحقيق الفوز بخماسية بسهولة.

فيديو | 3 نقاط للتتويج .. الهلال يقترب من الحفاظ على لقبه بانتصار "خماسي" على الأهلي

عبد الرحمن غريب الجوهرة المهدورة

يمتلك فريق النادي الأهلي العديد من العناصر المميزة، يعد أبرزها اللاعب عبد الرحمن غريب، الذي ظهر بمستوى أكثر من رائع خلال المباريات الماضية، وأيضًا أمام الهلال.

على إدارة الأهلي العمل على استمرار اللاعب لمدة طويلة في الفريق، في حالة وجود رغبة حقيقية لبناء فريق قادر على قيادة الراقي للتتويج بالبطولات خلال السنوات القادمة.

غريب أظهر سلبية الهلال

بالتأكيد الهلال لم يتعرض لهجمات خطرة طوال المباراة كما تحدثنا، في ظل ابتعاد لاعبي الأهلي عن مستواهم الفني والبدني طوال المباراة، ولكن حدث أمرًا أظهر سلبية لاعبي الزعيم.

ولكن في اختبار واحد فقط خلال المباراة، ظهرت عيوب دفاع نادي الهلال، عندما انطلق عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي بسرعته، واستطاع اختراق دفاعات الهلال.

غريب استطاع استلام الكرة بين لاعبي الهلال، وانطلق بسرعته حتى وصل إلى مرمى الزعيم، وتمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق، هذا ما يشير إلى أن هناك قصور دفاعي، ولم يظهر ذلك في ظل عدم اختبار مدافعي الفريق الأزرق.