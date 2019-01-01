لماذا غاب السومة عن مواجهة الهلال في أبطال آسيا؟

سبب غير متوقع يفسر غياب السومة عن لقاء الهلال

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية السبب وراء قرار مدرب الأهلي، برانكو إيفانكوفيتش، عدم الاعتماد على عمر السومة في مباراة الهلال الهامة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

الأهلي انتصر في لقاء الإياب بهدف نظيف ولكن ودّع البطولة بالهزيمة 4-3 مجموع المباراتين.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" إنّ السومة افتعل شجار مع المدرب الكرواتي لاعتراض المهاجم السوري على طريقة اللعب.

وأوضحت الصحيفة انّ المدرب الكرواتي خطط للاعتماد على ثنائي في الهجوم بوجود السومة وبرانكو إيفانكوفيتش ولكن اللاعب السوري رفض وطلب أن يلعب منفردًا.

وبعد خلاف حاد دار بين الطرفين، أكد السومة أنّه غير جاهز للقاء ولن يشارك في الثنائية الهجومية ليتم استبعاده.

وبحسب التقارير الصحفية فإن موقف السومة يتعقد مع الهلال وقد يرحل خلال سوق الانتقالات الجارية.

جدير بالذكر أنّ الهلال سوف يواجه الاتحاد في ربع نهائي كأس آسيا.