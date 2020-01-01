لماذا رفض فيرجسون منح كريستيانو رونالدو شارة قيادة مانشستر يونايتد؟ نيفيل يجيب

سبب حكيم من فيرجسون لحرمان رونالدو من شارة قيادة مانشستر يونايتد

كشف جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، عن السبب الذي دفع السير أليكس فيرجسون لعدم منح كريستيانو رونالدو شارة القيادة في مسرح الأحلام.

رونالدو لعب 6 مواسم مع مانشستر يونايتد وحقق العديد من البطولات قبل الرحيل إلى ريال مدريد.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "أثناء الفترة التحضيرية لموسم 2006-2007، ذهبت إلى فيرجسون وأخبرته بأنني لم أعد أرى في نفسي القدرة على الاستمرار مرتديًا شارة الفريق".

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وتابع: "فيرجسون نظر لي غاضبًا وقال لي دع الشارة في يدك يا فتى".

قائد الشياطين الحمر منذ 2005 حتى 2011 أوضح سبب رفض السير على لسانه مواصلًا: "سوف تكون أنت وريان جيجز قادة الفريق، من تريديه يحصل على الشارة؟ لو منحتها لكريستيانو رونالدو لغضب واين روني والعكس صحيح، ولو حصل عليها فيديتش سوف يغضب ريو فيردناند".

نيفيل وصف نفسه وجيجز بأنهم كانوا مثل ضباط الشرطة الذين يحرسون باقي المجموعة ولذلك طلب فيرجسون منهما الحصول على الشارة.

واختتم: "كان فيرجسون يهتم فقط بالفريق والصالح العام له، لقد كان أسطورة تدريبية".

جدير بالذكر أنّ كريستيانو رونالدو يعتبر فيرجسون الأب الروحي بالنسبة له ولذلك حضر الأخير الفيلم الخاص بصاروخ ماديرا.