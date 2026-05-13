لماذا تُقام بطولة كأس العالم لكرة القدم كل أربع سنوات؟

تعود بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2026 بعد غيابها المعتاد لمدة أربع سنوات، حيث تتوجه 48 فريقًا إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للمشاركة في النسخة الثالثة والعشرين من هذه البطولة المرموقة.

تدخل الأرجنتين البطولة بصفتها حاملة اللقب بعد فوزها بالكأس الشهيرة في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022. وكان هذا الفوز هو الثالث الذي تتوج فيه الأرجنتين بطلة للعالم.

لماذا تقام كأس العالم كل أربع سنوات؟

هناك أسباب عديدة وراء إقامة كأس العالم كل أربع سنوات، ليس أقلها العدد الهائل من مباريات التصفيات التي يجب لعبها في جميع أنحاء العالم لتحديد الفرق المتأهلة للنهائيات. تلعب الفرق في بطولات تصفيات إقليمية لتأمين مكانها في النهائيات، وتستغرق هذه العملية سنوات حتى تكتمل.

كما أن هذه المسابقة هي واحدة من أكبر البطولات الرياضية على هذا الكوكب، مما يعني أن الأمر يتطلب قدرًا هائلاً من التخطيط وضرورة إنشاء البنية التحتية اللازمة لإقامة المباريات. ستشهد كأس العالم 2026 إقامة 104 مباراة على مدار 39 يومًا في ثلاثة بلدان و16 ملعبًا مختلفًا.

في كأس العالم 2022، تم بناء سبعة ملاعب جديدة خلال 12 عامًا بين إعلان قطر كدولة مضيفة لكأس العالم 2022 وبدء البطولة فعليًا. كما تم تجديد ملعب خليفة الدولي.

يعني دورة الأربع سنوات أن كأس العالم FIFA تتبع نفس نمط الألعاب الأولمبية. لتجنب التضارب بين هذين الحدثين الرياضيين العالميين، استُضيف أول كأس للعالم في منتصف فترة بين دورتين أولمبيتين في عام 1930. وهذه ممارسة مستمرة حتى يومنا هذا.

كما يجب أخذ ازدحام جدول المباريات ورفاهية اللاعبين في الاعتبار عند وضع جدول البطولات الكبرى. فالنجوم الكبار يواجهون بالفعل جدولاً مزدحماً بسبب منافسات الدوري والكأس، فضلاً عن البطولات الأوروبية، وفي بعض الحالات، كأس العالم للأندية.

كما تشارك المنتخبات الدولية في البطولات القارية، بما في ذلك بطولة أمم أوروبا وكأس الأمم الأفريقية وكأس أمريكا الجنوبية. وتُقام هذه البطولات بين دورات كأس العالم.

هل يمكن إقامة كأس العالم بشكل أكثر تواتراً؟

أطلقت الفيفا، الهيئة العالمية المسؤولة عن إدارة كرة القدم، في السابق دراسة جدوى حول إمكانية إقامة كأس العالم كل سنتين بدلاً من كل أربع سنوات. جاء الاقتراح من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ووصفه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بأنه "اقتراح بليغ ومفصل".

قال إنفانتينو في الدوحة خلال قرعة كأس العالم 2022: "لم تقترح الفيفا إقامة كأس العالم كل سنتين. دعونا نوضح الأمر هنا - طلب المؤتمر الأخير للفيفا من إدارة الفيفا... البدء في دراسة جدوى إقامة كأس العالم كل سنتين. وقد فعلت إدارة الفيفا بقيادة أرسين فينجر ذلك بالضبط. لم تقترح الفيفا أي شيء، لكنها توصلت إلى استنتاج مفاده أن الأمر ممكن، وأنه سيكون له بعض التداعيات والتأثيرات. وجدنا أنه سيكون ممكناً بل وإيجابياً بالنسبة لجزء كبير من العالم، لكن هناك بالطبع معارضة كبيرة له، وهنا يجب أن تبدأ المناقشة".

أشارت دراسات الجدوى إلى أن الدول الأعضاء ستكسب 19 مليون دولار (14.5 مليون جنيه إسترليني) إضافية من كأس العالم الذي يقام كل سنتين، لكن الفكرة قوبلت بمعارضة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، وكذلك الاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم (CONMEBOL).

كما أعرب يورغن كلوب، المدرب السابق لليفربول، عن معارضته لهذه الخطوة.

"المزيد من المباريات؟ هل هذا يعني إقامة بطولة كل عام؟ مستحيل، هذا ليس صحيحًا. أين ذهب الموسم التحضيري القديم الجيد والمهم للغاية الذي لا توجد فيه أي بطولات على الإطلاق؟ كل من يتدرب من أجل منافسة كبيرة يحتاج إلى الاستعداد"، كما قال لصحيفة الغارديان. "إذا ذهبت إلى الألعاب الأولمبية، فإنك تذهب إلى أعالي الجبال لأسباب عديدة، وتتدرب هناك – وبشكل شاق للغاية – ثم تصبح مستعدًا جيدًا للحظة انطلاق المنافسة. لكن لاعبي كرة القدم يلعبون طوال العام، ثم يحصلون على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، ثم يتدربون لمدة أسبوعين قبل الموسم، ثم يلعبون مرة أخرى. هذه هي كرة القدم. كيف يمكنك تحسين مستواك في هذه اللعبة إذا كنت تلعب طوال الوقت؟ لا يمكنك ذلك".

ماذا عن كأس العالم للأندية؟

كأس العالم ليست المسابقة الوحيدة التي أثارت الكثير من الجدل. فقد كانت هناك دعوات للنظر في إقامة كأس العالم للأندية كل عامين اعتبارًا من عام 2029.

توسعت كأس العالم للأندية لتصبح بطولة تضم 32 فريقًا في صيف 2025، وستنظر الفيفا في إقامتها كل عامين بعد تعرضها لضغوط من الأندية لجعلها حدثًا يقام كل عامين، وفقًا لصحيفة الغارديان.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستضع مزيدًا من الضغط على جدول مباريات مزدحم بالفعل، وقد تؤدي إلى رد فعل عنيف من الأندية غير الراضية عن الوضع.

وقد أعرب ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن قلقه بشأن مثل هذا المخطط.

وقال: «لقد أنشئت الفيفا في الأصل لتنظيم اللعبة على الصعيد العالمي وإدارة كرة القدم الدولية، وكأس العالم للأندية يمثل خطوة نحو كرة القدم للأندية». «لم يتم التشاور مع الدوريات واللاعبين على الإطلاق بشأن توقيت البطولة وجدول مبارياتها، وأعتقد أنه مهما كانت النسخة القادمة منها، فإنه يتعين التشاور معنا بشأن ذلك. ومن الواضح أن هذا يؤثر على جدول مباريات موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا أمر لا شك فيه. نحن نطالب بمقعد على طاولة المفاوضات، ومناقشة جادة بشأن الدوريات".

هل كانت كأس العالم تقام دائمًا كل أربع سنوات؟

أقيمت أول بطولة كأس العالم في عام 1930 في أوروغواي، تلتها إيطاليا في عام 1934 وفرنسا في عام 1938. ومع ذلك، كان هناك فجوة مدتها 12 عامًا بسبب الحرب العالمية الثانية، مما يعني أن النسخة التالية لم تقام حتى عام 1950 في البرازيل.

استمرت المسابقة كل أربع سنوات منذ ذلك الحين، مع التغيير الرئيسي الوحيد الذي سيحدث في عام 2022.

تم نقل البطولة في قطر من الصيف إلى الشتاء – حيث تقام في نوفمبر وديسمبر – بدلاً من الصيف لأول مرة بسبب المخاوف من ارتفاع درجات الحرارة في قطر.

كان نقل البطولة إلى فصل الشتاء خطوة كبيرة وأثار الكثير من الانتقادات، حيث أقيمت للمرة الأولى في منتصف الموسم المحلي الأوروبي، مما أجبر المسابقات على التوقف مؤقتًا أثناء انعقاد كأس العالم.