لماذا تقاطع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وسائل التواصل الاجتماعية؟ شرح كامل للقضية

الكرة الإنجليزية تتحد ضد العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعية

ستتحد كرة القدم الإنجليزية عبر وسائل الإعلام هذا الأسبوع بعد أن قررت أندية البريميرليج وانضم إليها الاتحاد الإنجليزي، اتحاد دوري الدرجة الأولى، ودوري السيدات، الاحتجاج.

مقاطعة لكل المنصات مثل فيسبوك، تويتر، إنستجرام تم التخطيط لها عبر إنجلترا من أجل التركيز على قضايا العنصرية والتميير التي يتعرض لها اللاعبين.

القرار يعني أن مباريات مثل مانشستر يونايتد مع ليفربول ونيوكاسل أمام آرسنال التي ستلعب هذا الأسبوع لن يتم الترويج لها على وسائل التواصل.

هنا ستجد كل ما تحتاج معرفته بخصوص مقاطعة الكرة الإنجليزية لوسائل التواصل الاجتماعية، ومتى ستبدأ ولمدة كم يوم والمؤسسات المتضامنة.

لماذا تقاطع أندية البريميرليج وسائل التواصل الاجتماعية؟

المقاطعة تم تنظيمها عبر عدة مشاركين في الكرة الإنجليزية كاحتجاج ضد العنصرية ووسائل التمييز على الشبكة العنكبوتية.

وصدر بيان من البريميرليج يوضح تضامن الكرة الإنجليزية لإظهار أن شركات وسائل التواصل تحتاج لفعل المزيد للقضاء على الكراهية، والتركيز على أهمية تثقيف الأفراد والمحاربة ضد التمييز.

أيضاً هي دعوة لأمثال فيسبوك، تويتر، وإنستجرام للعمل بجد أكثر على المشكلة، هؤلاء من نظموا المقاطعة طالبوا حكومة بريطانيا بتأمين الفضاء الإلكتروني وإجبار تلك الشركات لتكون محاسبة بشكل أكبر على ما يقال على منصاتها.

A humbling and powerful conversation between @IanWright0 and @AlanShearer



We know this video will not stop online abuse, but in sharing this, we want to highlight the seriousness of what we’re demanding of social media platforms#NoRoomForRacism | #StopOnlineAbuse pic.twitter.com/m4OayJ0Mqf — Premier League (@premierleague) April 30, 2021

قبل المقاطعة ، قال رئيس الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز: "السلوك العنصري بأي شكل من الأشكال غير مقبول والإساءات المروعة التي نراها على منصات التواصل الاجتماعي لا يمكن السماح لها بالاستمرار.

"يقف الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديتنا جنبًا إلى جنب مع كرة القدم في تنظيم هذه المقاطعة لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لشركات التواصل الاجتماعي لبذل المزيد في القضاء على الكراهية العنصرية.

"لن نتوقف عن تحدي شركات وسائل التواصل الاجتماعي ونريد أن نرى تحسينات كبيرة في سياساتها وعملياتها للتصدي للانتهاكات التمييزية عبر الإنترنت على منصاتها."

ستنضم PFA و LMA و PGMOL و Kick It Out و Women's Championship و Women in Football و FSA في المقاطعة.

متى ستبدأ أندية البريميرليح حملة المقاطعة؟

الحملة الخاصة بمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعية ستنطلق في الثالثة مساء الجمعة 30 أبريل، 2021 بتوقيت بريطانيا الصيفي.

إلى متى ستستمر مقاطعة الدوري الإنجليزي الممتاز على وسائل التواصل الاجتماعي؟

ستستمر مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أربعة أيام ، تبدأ يوم الجمعة 30 أبريل وتنتهي في الساعة 11:59 مساءً بتوقيت جرينتش (6:59 مساءً بالتوقيت الشرقي) يوم الاثنين 3 مايو 2021.

In response to the sustained discriminatory abuse received online by players and others connected to the game, English football will unite for a social media boycott from 15:00 BST on Fri 30 April to 23:59 BST on Mon 3 May



Full story ➡️ https://t.co/YINlwNb7d0#NoRoomForRacism pic.twitter.com/vp6aVovqIS — Premier League (@premierleague) April 24, 2021

هل ستنضم النوادي والمنظمات الأخرى إلى الاحتجاج؟

كما سينضم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى الاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي ، مما يلقي بثقله وراء المقاطعة في نهاية هذا الأسبوع.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "حدثت انتهاكات على أرض الملعب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. هذا غير مقبول ويجب إيقافه بمساعدة السلطات العامة والتشريعية وعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي".

"السماح لثقافة الكراهية بأن تنمو مع الإفلات من العقاب أمر خطير وخطير للغاية ، ليس فقط على كرة القدم ، ولكن على المجتمع ككل".

كما دعم اتحاد الأندية الأوروبية (ECA) مبادرة كرة القدم الإنجليزية ، قائلاً: "نحن نقف إلى جانب مجتمع كرة القدم الإنجليزي من خلال دعم مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية هذا الأسبوع وحملة القضاء على الكراهية على الإنترنت".

We stand with the English football community by supporting the boycott of social media this weekend and the campaign to eradicate online hate. From 3PM BST on Friday 30 April-midnight on Monday 3 May, ECA will not be posting any content on our social media channels. pic.twitter.com/HplWjzuXfp — ECA (@ECAEurope) April 30, 2021

حثت الرابطة التجارية للعلامات التجارية والجهات الراعية واللاعبين على الانضمام إلى المقاطعة ، قائلة: "بصفتكم لاعبين ، فإن صوتك الجماعي وتأثيرك لديه القدرة على محاسبة الشركات متعددة الجنسيات وإرسال رسالة قوية إلى الجمهور العالمي - السلوك التعسفي غير مقبول.

"تدعو رابطة اللاعبين المحترفين أيضًا العلامات التجارية الكبرى والجهات الراعية ، التي تعمل مع اللاعبين ، إلى إيقاف وسحب تمويلها من المنصات أثناء المقاطعة.

"نعلم من الحسابات المباشرة لأعضائنا أن الكراهية عبر الإنترنت تسبب الصدمة. ويمكن أن يمتد تأثير الإساءة أيضًا إلى أفراد الأسرة والمعجبين الذين يتأثرون بالتأثر. نريد مستويات أكثر أهمية من الإجراءات من شركات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي لتحمل مسؤولية أكبر لمعالجة العنصرية والتمييز على قنواتهم.

"تدعو كرة القدم إلى استخدام التصفية والحظر والإزالة السريعة للمشاركات المسيئة ، وتحسين عمليات التحقق ومنع إعادة التسجيل."

كان هناك أيضًا تضامن من أمثال EA Sports ، حيث ظلت حسابات FIFA صامتة في عطلة نهاية الأسبوع ، وكذلك حسابات لعبة محاكاة الإدارة Football Manager.

ماذا سيفعل جول؟

لن ينشر موقع جول أي شيء عن كرة القدم الإنجليزية على قنواتنا على فيسبوك أو تويتر أو إنستجرام طيلة فترة مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي ، من بعد ظهر يوم الجمعة وحتى مساء الاثنين.

بدلاً من ذلك ، سوف نستخدم منصاتنا لتسليط الضوء على القضايا المستمرة للعنصرية والتمييز وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأشخاص عبر الإنترنت ، مع تعزيز عدد من مبادرات مناهضة التمييز.