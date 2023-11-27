"لماذا تعاملني هكذا؟" .. الكشف عن كلمات لوكا مودريتش الغاضبة تجاه حكم قادش

الريال أنهى اللقاء فائزًا 3-0

كشفت قناة "موفيستار" عن كلمات لوكا مودريتش الغاضبة تجاه حكم مباراة فريقه ريال مدريد أمام قادش في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت مساء أمس وانتهت لصالح الملكي 3-0.

عدسات الكاميرا كانت قد التقطت مشادة كلامية ساخنة بين النجم الكرواتي وحكم اللقاء، جييرمو كوادرا فرنانديز، عقب نهاية الشوط الأول.

القناة الإسبانية أشارت إلى أن مودريتش أبدى غضبه من تجاهل الحكم لحديثه خلال الشوط الأول، إذ قال له "لماذا تعاملني هكذا؟ لم أحتج على أي شيء؟".

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أضاف مودريتش "لقد اعترضت على قراراتك 3 مرات لكنني لم أقلل من احترامك أبدًا".

يُشار إلى أن الحكم نفسه كان قد أثار غضب واستياء ريال مدريد خلال تواجده كحكم فيديو في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، إذ طالب المدريديستا باحتساب ركلة جزاء لصالح إدواردو كامافينجا ضد رونالدو أراوخو.