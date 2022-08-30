لماذا تجاهله الاتحاد وتجاهل هو أنمار الحائلي؟ .. رسالة شكر وراء خلاف فهد المولد

نهاية لم تكن متوقعة لمسيرة الفهد الأسمر مع العميد

رحل فهد المولد ابن نادي الاتحاد السعودي عن فريقه أمس الإثنين، بعد سنوات من النشأة ثم التألق معه، لكنه رحل في صمت تام من إدارة النادي، على غير العادة من توجيه الشكر للاعبين في مثل هذه الحالات.

المولد إلى الشباب:

بالأمس، أعلن عاد المولد بشكل رسمي للملاعب من جديد، من بوابة نادي الشباب، الذي انضم له في صفقة انتقال حر، في ظل عدم تجديد عقده مع العميد.

Shahid

النادي الجداوي كان بصدد الدخول في مفاوضات مع الفهد الأسمر للتجديد له، لكن جاء قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مايو الماضي، ليحول دون إتمام عملية التفاوض.

اللجنة أصدرت وقتها قرارًا بإيقاف اللاعب لمدة 18 شهرًا، بعد ثبوت إيجابية عينته عقب إحدى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

لكن قبل يومين، خرج جراح الظفيري؛ وكيل أعمال المولد، معلنًا قبول اللجنة لاستئناف اللاعب على العقوبة، والاكتفاء بالثلاثة أشهر إيقاف التي قضاها.

مع انتهاء عقوبة الفهد، لم يرغب مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، التجديد له، بعيدًا عن الأسباب المالية، وفقًا للتقارير السعودية، لينتقل اللاعب للشباب.

لماذا تجاهل الاتحاد فهد المولد؟

رسالة طويلة كتبها المولد للجماهير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متوجهًا بها بالشكر لزملائه اللاعبين في العميد وجماهير النادي، دون توجيه أي كلمة لإدارة الحائلي.

في المقابل، لم يكتب الحساب الرسمي للنادي الجداوي أي تغريدة بشأن المولد، ولم يتوجه له بالشكر على الفترة التي قضاها بالفريق، كما هي العادة من كافة الأندية عند رحيل أي لاعب.

الإعلامي الرياضي خضر المقعدي، استنكر تصرف إدارة الحائلي، متهمًا إياها بتوجيه الشكر للفاشلين فقط.

وكتب الإعلامي: " مرت 24 ساعة على انتقال أهم لاعب اتحادي في العقد الأخير .. الإدارة لم تجرؤ على نشر بيان شكر للاعب عبر حساب المركز .. قد نلمتس لهم العذر على هذا الأمر لأن إدارتهم ارتبط اسمها بشكر الفاشلين والمتسببين بالقضايا على النادي ، وتجاهل كل من يحقق منجز ، عجزوا هم عن تحقيقه طوال سنوات".

وكشف المقعدي أن رسالة شكر وراء تجاهل الإدارة شكر الفهد الأسمر، موضحًا أنها طلبت منه توجيه الشكر لها ضمن رسائل الشكر التي وجهها للكثيرين، لكنه رفض، فامتنعت عن توديعه.

يذكر أن فهد المولد هو أحد أبناء نادي الاتحاد، إذ بدأ مسيرته الكروية به، ولم يرحل عنه منذ تصعيده للفريق الأول في عام 2011 إلا لستة أشهر فقط، قضاها في ليفانتي الإسباني.

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