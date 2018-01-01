لماذا اقترب آرسنال من فقدان هدفه الرئيسي في يناير إيفر بانيجا

بعد أن كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف آرسنال.. بانيجا ببتعد عن ملعب الإمارات لأسباب فنية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

ارتبط النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا بالانتقال إلى صفوف آرسنال خلال موسم الانتقالات الشتوية في الفترة الأخيرة، ولكن الأخبار تراجعت بسبب رغبة اللاعب في الاستمرار مع إشبيلية. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وكان بانيجا قد لعب تحت قيادة مدرب آرسنال الحالي أوناي إيمري في صفوف إشبيلية، وكذلك في صفوف فالنسيا قبل حوالي 8 سنوات.

وأراد إيمري استغلال علاقته الجيدة باللاعب من أجل ضمه إلى صفوف المدفعجية خلال شهر يناير المقبل، وهو ما لجأ إليه في المفاوضات.

ويريد آرسنال التعاقد مع لاعب وسط بشكل عاجل نظرًا للتوقعات التي تشير إلى اقتراب رحيل النجم الويلزي أرون رامسي إلى يوفنتوس هذا الشتاء.

ولكن في الآونة الأخيرة، صدم بانيجا أوناي إيمري وإدارة آرسنال حين أبلغهم أنه بصدد تمديد عقده مع إشبيلية، وأنه يرغب في البقاء كلاعب في صفوف الفريق الأندلسي.

يذكر أن آرسنال قد ارتبط أيضًا بمفاوضات مع كل من جاري كاهيل و أيارثابالا لاعب ريال سوسيداد، ولكن لم تذكر أي من المصادر شيئًا مؤكدًا بخصوص ذلك.